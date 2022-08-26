По какой цене Луна. Сколько стоят все ресурсы на спутнике Земли и как их будут делить

Луна является источником очень ценных ресурсов на квадриллионы долларов США и в ближайшие десятилетия за них начнется настоящая борьба.

Уже скоро страны мира и частные компании захотят "откусить" свой кусок "лунного пирога", ведь по предварительным оценкам на Луне находится вода стоимостью 206 млрд долларов, гелий стоимостью 1,5 квадриллиона долларов и золото на миллиарды долларов США. Издание Daily Mail узнало у экспертов как будет происходить добыча ценных ресурсов на Луне и кому они достанутся.

Ценные ресурсы Луны стоимостью в несколько квадриллионов долларов могут решить мировой энергетический кризис, а также способствовать дальнейшему технологическому прогрессу. И конечно же эти ресурсы можно использовать для колонизации не только Луны, но и Марса.

Пока что на Земле ученые не имеют четкого представления о том, как добывать на Луне воду, гелий, золото и другие ценные металлы. Но отсчет времени к будущей колонизации Луны и добыче ее ресурсов положит старт ракеты NASA Space Launch System 29 августа.

[ + – ] ока что на Земле ученые не имеют четкого представления о том, как добывать на Луне воду, гелий, золото и другие ценные металлы. Но отсчет времени к будущей колонизации Луны и добыче ее ресурсов положит старт ракеты NASA Space Launch System 29 августа Фото: NASA

Человечество намерено вернуться на Луну и остаться там надолго, чтобы затем проложить себе путь на Марс. Как только будет основана колония на спутнике Земли, страны мира, в первую очередь США и Китай, начнут борьбу за ценные лунные ресурсы. К этому процессу подключатся и мировые частные компании.

Лунные ресурсы на квадриллионы долларов

Согласно грубым оценкам, на Луне находится вода стоимостью 206 млрд долларов, гелий стоимостью 1,5 квадриллиона долларов и золото на миллиарды долларов США. Никто пока точно не знает, сколько на самом деле на Луне имеется ценных ресурсов.

На сегодня, как минимум 6 стран и много частных компаний заявили о том, что они планируют в общей сложности не менее 250 миссий на Луну, чтобы создать форпосты на спутнике Земли и оценить ресурсный потенциал Луны.

Несколько экспертов поделились своими мыслями о том, как будет происходить добыча полезных ископаемых на Луне и какую пользу это может принести людям на Земле.

Эксперты считают, что базальт, железо, кварц и кремний, можно использовать для изготовления окон, керамических изделий и солнечных батарей на Земле, а такие металлы, как платина, палладий и родий, можно использовать для производства электроники.

[ + – ] Согласно грубым оценкам, на Луне находится вода стоимостью 206 млрд долларов, гелий стоимостью 1,5 квадриллиона долларов и золото на миллиарды долларов США. Никто пока точно не знает, сколько на самом деле на Луне имеется ценных ресурсов Фото: NASA

Скандий, иттрий и другие металлы, которые можно использовать в двигателях транспортных средств, для изготовления стекла или керамики, электронных устройств и радиолокационных систем, также можно добывать на Луне. Ученые даже обнаружили на Луне титановую руду, которая в десять раз более обогащенная, чем та, которую добывают на Земле. По словам экспертов, найденные на Луне газ гелий-3 можно использовать в качестве топлива для термоядерных реакторов, а воду можно превратить в кислород и ракетное топливо.

Вода на Луне

Лунная вода имеет огромную ценность для будущего освоения космоса человеком. Доставлять воду в космос с Земли невероятно дорого. Например стоимость доставки кубометра воды на низкую околоземную орбиту эксперты оценивают в 1 млн долларов.

По оценкам NASA, на Луне может находится примерно 600 млн тонн водного льда. Эту воду можно использовать не только для питья и гигиенических процедур астронавтов, но и для производства кислорода и ракетного топлива. Это ракетное топливо можно будет использовать в космических кораблях, которые будут отправляться с Луны на Марс и на другие планеты и спутники Солнечной системы.

По словам Кейси Хоннибалл из Центра космических полетов NASA имени Годдарда в 1 кубическом метре лунного грунта находится примерно 0,3 л воды. Но ее можно обнаружить не на всей поверхности Луны.

Считается, что больше всего водяного льда спрятано в глубоких лунных кратерах, где воду смогут добывать специальные роботы, после того, как ее растопят с помощью солнечного света, используя огромные отражатели.

[ + – ] Считается, что больше всего водяного льда спрятано в глубоких лунных кратерах, где воду смогут добывать специальные роботы, после того, как ее растопят с помощью солнечного света, используя огромные отражатели Фото: NASA

"Еще водяной лед на Луне можно просто выкопать, а уже затем растопить", — говорит канадский ученый Алекс Эллери из Карлтонского университета.

По словам ученого, Луна может стать настоящей космической АЗС, если с помощью воды начать производить ракетное топливо.

"Вода на Луне присутствует не только в лунных кратерах, в основном ближе к Южному полюсу, но и спрятана под лунной поверхностью дальше от полюсов. Оценки разнятся, но воды там примерно около 1 млрд тонн", — говорит Тони Кук из Университета Аберистуита, Великобритания.

Металлы на Луне

На Земле человечество все больше стремится к развитию более экологичных технологий, чтобы остановить изменение климата. Наблюдается огромный рост производства электромобилей, ветряных и солнечных электростанций.

Но все это требует огромного количества редкоземельных металлов, которых на Земле не так и много.

Еще со времен миссий "Апполон" в 1960-х и 70-х годах известно, что лунный грунт содержит редкоземельные металлы, которые можно добывать.

"По предварительным оценкам ценных металлов на Луне может находится на сумму в несколько триллионов долларов. Но пока не ясно насколько экономически выгодно будет их добывать. Но в то же время эти металлы понадобятся для строительства инфраструктуры как на Луне, так и в окололунном пространстве. Поэтому эти ресурсы все же нужно будет добывать", — говорит Ян Кроуфорд из Лондонского университета.

По словам Тони Кука, на Луне может быть достаточно много залежей титана, алюминия, железа и кремния. Эти элементы будут играть важную роль в создании космической инфраструктуры. Некоторые эксперты полагают, что под лунной поверхностью также могут находится тонны золота на миллиарды долларов США.

[ + – ] На Луне может быть достаточно много залежей титана, алюминия, железа и кремния. Эти элементы будут играть важную роль в создании космической инфраструктуры. Некоторые эксперты полагают, что под лунной поверхностью также могут находится тонны золота на миллиарды долларов США Фото: NASA

Гелий на Луне

Сейчас ученые думают над тем, как создать термоядерные реакторы, которые бы обеспечивали Землю практически безграничной энергией. Ученые работают над созданием термоядерной реакции, такой же как на Солнце, когда выделяется энергия во время превращения водорода в гелий.

Для того, чтобы создать термоядерную энергию ученым необходим редкий изотоп водорода — дейтерий и очень редкий изотоп гелия – гелий-3. Наличие этого изотопа ученые обнаружили в некоторых регионах Луны.

По оценкам экспертов, на Луне содержится примерно гелия-3 на сумму в 1,5 квадриллиона долларов США. Но ученые предупреждают, что добыча и доставка этого изотопа на Землю могут не быть очень экномически невыгодными. И этот элемент лучше использовать для получения энергии на самой Луне.

Лунный туризм

Может это и не ресурс, который можно добыть на Луне, все же космический лунный туризм скорее всего принесет очень много денег. На этом рынке, по словам экспертов, в ближайшем будущем главные роли будут играть компании Virgin Galactic SpaceX и Blue Origin и недостатка в желающих посетить Луну не будет. По оценкам к 2030 году рынок космических путешествий будет стоить примерно 3 миллиарда долларов.

Как будут делить "лунный пирог"?

Согласно Договору о космосе, который подписали более 100 стран мира, в том числе ведущие космические страны, ни одно государство мире не может претендовать на Луну. Это означает, что ее освоение доступно всем.

Но США, Китай и Россия разработали свои отдельные проекты, которые позволяют им заниматься добычей полезных ресурсов. До сих пор правовой статус, касательно использования ресурсов Луны, четко не обозначен в международном праве.

Некоторые эксперты опасаются того, что лунные ресурсы будут добывать только несколько стран и несколько частных компаний. И борьба за Луну уже началась.

[ + – ] Некоторые эксперты опасаются того, что лунные ресурсы будут добывать только несколько стран и несколько частных компаний. И борьба за Луну уже началась Фото: NASA

Cколько "стоит" Луна?

Ученые считают, что на этот вопрос невозможно ответить точно, ведь ценность любых ресурсов зависит от спроса и предложения.

"Например, цена на природный газ фактически утроилась, но количество природного газа на Земле не изменилось. Кроме того, если на рынок поступают новые запасы, цены на товары обычно падают из-за увеличения предложения", — говорит Ян Кроуфорд.

По словам ученого, нельзя взять все предполагаемые ресурсы на Луне, перевести их в текущие цены и представить это как оценку их стоимости.