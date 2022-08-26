За якою ціною Місяць. Скільки коштують усі ресурси на супутнику Землі та як їх ділитимуть

Місяць є джерелом дуже цінних ресурсів на квадрильйони доларів США, і в найближчі десятиліття за них розпочнеться справжня боротьба.

Уже скоро країни світу й приватні компанії захочуть "відкусити" свій шматок "місячного пирога", адже, за попередніми оцінками, на Місяці є вода вартістю 206 млрд доларів, гелій вартістю 1,5 квадрильйона доларів і золото на мільярди доларів США. Видання Daily Mail дізналося в експертів, як відбуватиметься видобуток цінних ресурсів на Місяці та кому вони дістануться.

Цінні ресурси Місяця вартістю кілька квадрильйонів доларів можуть вирішити світову енергетичну кризу, а також сприяти подальшому технологічному прогресу. І, звичайно ж, ці ресурси можна використовувати для колонізації не тільки Місяця, а й Марса.

Наразі на Землі вчені не мають чіткого уявлення про те, як видобувати на Місяці воду, гелій, золото й інші цінні метали. Але відлік часу до майбутньої колонізації Місяця та видобутку його ресурсів покладе старт ракети NASA Space Launch System 29 серпня.

[ + – ] Очевидно, на Землі вчені не мають чіткого уявлення про те, як видобувати на Місяці воду, гелій, золото й інші цінні метали. Але відлік часу до майбутньої колонізації Місяця та видобутку його ресурсів покладе старт ракети NASA Space Launch System 29 серпня. Фото: NASA

Людство має намір повернутися на Місяць і залишитися там надовго, щоб потім прокласти собі шлях на Марс. Як тільки буде засновано колонію на супутнику Землі, країни світу, насамперед США та Китай, почнуть боротьбу за цінні місячні ресурси. До цього процесу підключатимуться й світові приватні компанії.

Місячні ресурси на квадрильйони доларів

Згідно з грубими оцінками, на Місяці є вода вартістю 206 млрд доларів, гелій вартістю 1,5 квадрильйона доларів і золото на мільярди доларів США. Ніхто поки що точно не знає, скільки на Місяці є цінних ресурсів.

На сьогодні як мінімум 6 країн і багато приватних компаній заявили про те, що вони планують загалом не менше 250 місій на Місяць, щоб створити форпости на супутнику Землі й оцінити ресурсний потенціал Місяця.

Декілька експертів поділилися своїми думками про те, як відбуватиметься видобуток корисних копалин на Місяці та яку користь це може принести людям на Землі.

Експерти вважають, що базальт, залізо, кварц і кремній можна використовувати для виготовлення вікон, керамічних виробів і сонячних батарей на Землі, а такі метали як платина, паладій і родій можна використовувати для виробництва електроніки.

[ + – ] Згідно з грубими оцінками, на Місяці є вода вартістю 206 млрд доларів, гелій вартістю 1,5 квадрильйона доларів та золото на мільярди доларів США. Ніхто поки що точно не знає, скільки насправді на Місяці є цінних ресурсів. Фото: NASA

Скандій, ітрій та інші метали, які можна використовувати у двигунах транспортних засобів, для виготовлення скла або кераміки, електронних пристроїв і радіолокаційних систем, також можна видобувати на Місяці. Вчені навіть виявили на Місяці титанову руду, яка вдесятеро збагаченіша, ніж та, яку добувають на Землі. За словами експертів, знайдений на Місяці газ гелій-3 можна використовувати як паливо для термоядерних реакторів, а воду можна перетворити на кисень і ракетне паливо.

Вода на Місяці

Місячна вода має величезну цінність для майбутнього освоєння космосу людиною. Доставляти воду в космос із Землі неймовірно дорого. Наприклад, вартість доставки кубометра води на низьку навколоземну орбіту експерти оцінюють у 1 млн доларів.

За оцінками NASA, на Місяці може бути приблизно 600 млн тонн водного льоду. Цю воду можна використовувати не тільки для пиття й гігієнічних процедур астронавтів, а й для виробництва кисню та ракетного палива. Це ракетне паливо можна буде використовувати в космічних кораблях, які відправлятимуться з Місяця на Марс та інші планети й супутники Сонячної системи.

За словами Кейсі Гоннібалл із Центру космічних польотів NASA імені Годдарда, в 1 кубічному метрі місячного ґрунту є приблизно 0,3 л води. Але її можна знайти не на всій поверхні Місяця.

Вважається, що найбільше водяного льоду заховано в глибоких місячних кратерах, де воду зможуть видобувати спеціальні роботи після того, як її розтоплять за допомогою сонячного світла, використовуючи величезні відбивачі.

[ + – ] Вважається, що найбільше водяного льоду заховано в глибоких місячних кратерах, де воду зможуть видобувати спеціальні роботи після того, як її розтоплять за допомогою сонячного світла, використовуючи величезні відбивачі Фото: NASA

"Ще водяний лід на Місяці можна просто викопати, а вже потім розтопити", — каже канадський учений Алекс Еллері з Карлтонського університету.

За словами вченого, Місяць може стати справжньою космічною АЗС, якщо за допомогою води почати виробляти ракетне паливо.

"Вода на Місяці присутня не тільки в місячних кратерах, в основному ближче до Південного полюса, але й захована під місячною поверхнею далі від полюсів. Оцінки відрізняються, але води там приблизно близько 1 млрд тонн", — говорить Тоні Кук із Університету Аберістуїта, що у Великобританії.

Метали на Місяці

На Землі людство все більше прагне розвитку екологічніших технологій, щоб зупинити зміну клімату. Спостерігається величезне зростання виробництва електромобілів, вітрових і сонячних електростанцій.

Але все це вимагає величезної кількості рідкісноземельних металів, яких на Землі не так і багато.

Ще з часів місій "Аполон" у 1960-х і 70-х роках відомо, що місячний ґрунт містить рідкісноземельні метали, які можна видобувати.

"За попередніми оцінками, цінних металів на Місяці може перебувати на суму в кілька трильйонів доларів. Але поки не зрозуміло, наскільки економічно вигідно їх видобувати. Але водночас ці метали знадобляться для будівництва інфраструктури як на Місяці, так і в навколомісячному просторі. Тому ці ресурси все ж таки потрібно буде видобувати", — говорить Ян Кроуфорд із Лондонського університету.

За словами Тоні Кука, на Місяці може бути чимало покладів титану, алюмінію, заліза та кремнію. Ці елементи відіграватимуть важливу роль у створенні космічної інфраструктури. Деякі експерти вважають, що під місячною поверхнею також можуть бути тонни золота на мільярди доларів США.

[ + – ] За словами Тоні Кука, на Місяці може бути чимало покладів титану, алюмінію, заліза та кремнію. Ці елементи відіграватимуть важливу роль у створенні космічної інфраструктури. Деякі експерти вважають, що під місячною поверхнею також можуть бути тонни золота на мільярди доларів США. Фото: NASA

Гелій на Місяці

Наразі вчені думають над тим, як створити термоядерні реактори, які б забезпечували Землю практично безмежною енергією. Вчені працюють над створенням термоядерної реакції, такої ж, як на Сонці, коли виділяється енергія під час перетворення водню на гелій.

Щоб створити термоядерну енергію, вченим необхідний рідкісний ізотоп водню — дейтерій і дуже рідкісний ізотоп гелію — гелій-3. Наявність цього ізотопу вчені виявили в деяких регіонах Місяцяі

За оцінками експертів, на Місяці міститься приблизно гелію-3 на суму 1,5 квадрильйона доларів США. Але вчені попереджають, що видобуток ы доставка цього ізотопу на Землю можуть не бути дуже економічно невигідними. І цей елемент краще використовувати для отримання енергії на самому Місяці.

Місячний туризм

Може, це й не ресурс, який можна видобути на Місяці, все ж таки космічний місячний туризм, швидше за все, принесе дуже багато грошей. На цьому ринку, за словами експертів, у найближчому майбутньому головні ролі гратимуть компанії Virgin Galactic SpaceX і Blue Origin, і нестачі охочих відвідати Місяць не буде. За оцінками, до 2030 року ринок космічних подорожей коштуватиме приблизно 3 мільярди доларів.

Як ділитимуть "місячний пиріг"?

Згідно з Договором про космос, який підписали понад 100 країн світу, у тому числі провідні космічні країни, жодна держава світу не може претендувати на Місяць. Це означає, що її освоєння доступне всім.

Але США, Китай і Росія розробили свої окремі проєкти, які дозволяють займатися видобутком корисних ресурсів. Досі правовий статус щодо використання ресурсів Місяця чітко не позначений у міжнародному праві.

Деякі експерти побоюються того, що місячні ресурси видобуватимуть лише кілька країн і кілька приватних компаній. І боротьба за Місяць уже розпочалася.

[ + – ] Деякі експерти побоюються того, що місячні ресурси видобуватимуть лише кілька країн і кілька приватних компаній. І боротьба за Місяць уже розпочалася. Фото: NASA

Скільки "коштує" Місяць?

Учені вважають, що на це питання неможливо відповісти точно, адже цінність будь-яких ресурсів залежить від попиту й пропозиції.

"Наприклад, ціна на природний газ фактично потроїлася, але кількість природного газу на Землі не змінилася. Крім того, якщо на ринок надходять нові запаси, ціни на товари зазвичай падають через збільшення пропозиції", — каже Ян Кроуфорд.

За словами вченого, не можна взяти всі передбачувані ресурси на Місяці, перевести їх у поточні ціни та представити це як оцінку їхньої вартості.