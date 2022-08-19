Населить глубокий космос. NASA запустит космический аппарат с жизнью на борту

На борту космического корабля будут живые организмы, с помощью которых ученые хотят узнать о воздействии глубокого космоса на организм человека.

29 августа 2022 года в космос отправится самая мощная ракета-носитель NASA под названием Space Launch System (SLS). Она отправит к Луне космический корабль Orion, который совершит несколько оборотов вокруг Луны в рамках первого этапа лунной миссии NASA под названием Artemis. На борту космического корабля не будет людей, но будут манекены, детские игрушки и еще много других предметов. Также ракета выведет в космос несколько исследовательских спутников. Среди них будет и спутник BioSentinel, на борту которого будут находиться живые организмы, сообщает Futurism.

[ + – ] 29 августа 2022 года в космос отправится самая мощная ракета-носитель NASA под названием Space Launch System (SLS). Она отправит к Луне космический корабль Orion, который совершит несколько оборотов вокруг Луны в рамках первого этапа лунной миссии NASA под названием Artemis Фото: NASA

BioSentinel – это небольшой спутник, который унесет в космос живые микроорганизмы, а именно дрожжи. Он отправится кружить вокруг Солнца так далеко, где еще не бывал ни один космический аппарат с жизнью на борту, а тем более астронавты.

Это будет самый длительный биологический эксперимент в космосе, который займет от 6 до 9 месяцев. Поскольку дрожжевые клетки имеют похожие биологические механизмы, как и клетки человека, в NASA хотят узнать, как на них повлияет опасное космическое и солнечное излучение. Эти знания можно будет потом использовать для планирования максимально безопасных для здоровья человека пилотируемых миссий не только на Луну, но и на Марс. По словам Мэтью Наполи из Исследовательского центра Эймса NASA, этот спутник является уникальным и первым в своем роде.

[ + – ] Спутник BioSentinel будет одним из нескольких космических аппаратов, которые выведет в космос ракета SLS Фото: Скриншот

Спутник BioSentinel будет одним из нескольких космических аппаратов, которые выведет в космос ракета SLS. Фокус уже писал о другом исследовательском аппарате — Lunar IceCube, который будет заниматься исследованием спутника Земли. С его помощью ученые хотят получить много новых ценных данных.

Что касается космического корабля Orion, то он, несмотря не беспилотную миссию, будет не совсем "безлюдным". На его борту в космос отправится очень много предметов. Среди них стоит выделить три манекена, которые созданы по образу и подобию человека. Эти манекены будут одеты в настоящие космические костюмы, которые разработаны специально для новой лунной миссии NASA.

[ + – ] Эти манекены будут одеты в настоящие космические костюмы, которые разработаны специально для новой лунной миссии NASA Фото: NASA

На манекенах будут установлены специальные датчики, которые будут отслеживать уровень космической и солнечной радиации. Учитывая, что манекены созданы из материалов, которые имитируют мягкие ткани и кости человека, ученые надеются также увидеть, как излучение повлияет на них.

Попутчиками трех искусственных астронавтов станут, среди прочих предметов, и две мягкие игрушки – пес Снупи и барашек Шон.

[ + – ] Пес Снупи Фото: NASA

[ + – ] Барашек Шон Фото: NASA

Оба "животных" являются популярными героями комиксов и анимационных сериалов. Полет космического корабля Orion, согласно плану NASA, должен занять 42 дня.

[ + – ] Маршрут полета космического корабля Orion к Луне

Кстати из последних важных открытий NASA стоит вспомнить то, что ученые смогли обнаружить крошечный спутник у троянского астероида Юпитера. Троянские астероиды очень важны для науки, ведь они образовались в самом начале Солнечной системы, а потому могут хранить секреты ее формирования. Поэтому к этим астероидам уже летит космический аппарат NASA "Люси".

Также Фокус писал о том, что ученые тестируют строительные материалы для колоний на Луне. Ученые предлагают для строительства помещений на спутнике Земли использовать местные материалы.