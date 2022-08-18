NASA обнаружило спутник у астероида на расстоянии 770 млн км от Земли

Ученые обнаружили спутник у троянского астероида, к которому летит космический аппарат NASA.

Ученые NASA, которые занимались наблюдением за троянским астероидом Полимел, который находится возле Юпитера, обнаружили у этого космического камня небольшой естественный спутник, сообщает Daily Mail.

Астрономы открыли спутник астероида Полимел абсолютно случайно. Целью их исследования был сам астероид, к которому на данный момент направляется космический аппарат "Люси". Ученые хотели получить предварительные данные об астероиде, который является представителем троянских астероидов Юпитера.

Эти астероиды вращаются вокруг Солнца вблизи газового гиганта в отличие от астероидов главного пояса, который расположен между Марсом и Юпитером. Троянские астероиды получили свое название в честь героев "Илиады" Гомера и ученые считают, что они являются обломками планет, которые остались после их формирования на раннем этапе эволюции Солнечной системы. Ученые считают, что троянские астероиды являются настоящими "космическими окаменелостями" и их изучение позволит узнать больше о том, как сформировалась Солнечная система и ее планеты.

[ + – ] Астрономы открыли спутник астероида Полимел абсолютно случайно. Целью их исследования был сам астероид, к которому на данный момент направляется космический аппарат "Люси". Ученые хотели получить предварительные данные об астероиде, который является представителем троянских астероидов Юпитера Фото: NASA

Астрономы NASA открыли спутник астероида Полимел, который еще не получил официального названия, когда сам астероид находился на расстоянии в 770 млн км от Земли. Результаты наблюдений показали, что сам спутник имеет диаметр примерно 5 км, а его "хозяин" – примерно 27 км. Неназванный спутник вращается вокруг астероида Полимел на расстоянии в 200 км.

Учитывая такое далекое расстояние до астероида, его открытие ученые сравнили с тем, что человек, который находился на вершине небоскреба в Нью-Йорке смог бы увидеть монету на тротуаре в Лос-Анджелесе (эти два города находятся в противоположных концах США).

Астероид Полимел должен посетить космический аппарат "Люси" в 2027 году. Этот аппарат NASA отправился в космическое путешествие длиной в 12 лет в октябре прошлого года. Во время своей миссии по исследованию троянских астероидов, "Люси" изучит в общей сложности 7 "троянцев" и один астероид из главного пояса под названием Дональдджохансон. Этот камень будет первым пунктом в программе исследования аппарата и к нему "Люси" прилетит в 2025 году.

[ + – ] Астероид Полимел должен посетить космический аппарат "Люси" в 2027 году. Этот аппарат NASA отправился в космическое путешествие длиной в 12 лет в октябре прошлого года. Во время своей миссии по исследованию троянских астероидов, "Люси" изучит в общей сложности 7 "троянцев" и один астероид из главного пояса под названием Дональдджохансон Фото: NASA

Теперь же аппарат конечно же исследует и недавно открытый спутник астероида Полимел, который станет вторым подобным спутником космического камня в процессе выполнения миссии. Изначально "Люси" должна была изучить только спутник Квета, который вращается вокруг троянского астероида Юпитера под названием Эврибат. Исследования троянских астероидов аппарат начнет в 2027 году и закончит в 2033-м.

[ + – ] Астероиды, которые изучит космический аппарат NASA. К этому списку добавится и открытый спутник астероида Полимел Фото: NASA

Космический аппарат "Люси", стоимость которого почти 1 млрд долларов, был назван в честь австралопитека Люси, которая жила 3,2 млн лет назад. Аппарат после окончания своей миссии останется в космосе, поэтому NASA решило поместить на его борт специальное послание для будущих поколений жителей Земли.

Фокус уже писал подробно о самом запуске космического аппарата, а также о его приборах и о том, что в себе содержит особое послание для будущих покорителей космоса.

Также Фокус писал о том, что вскоре после запуска космический аппарат NASA столкнулся с непредвиденной проблемой.

Фокус писал о том, что ученым удалось раскрыть еще один секрет знаменитого астероида Рюгу.

Напоминаем, что ученые обнаружили на Земле новый кратер, который остался после падения астероида много миллионов лет назад. Исследователи предполагают, что этот астероид также способствовал вымиранию динозавров.