Что-то не так с Люси. У аппарата NASA за 1 млрд долларов возникли проблемы после запуска

Инженеры NASA обнаружили сбой спустя неделю после того, как в космос был запущен аппарат Lucy для изучения троянских астероидов Юпитера.

Недавно NASA запустило космический аппарат Lucy ("Люси") для изучения троянских астероидов Юпитера, и теперь оказалось, что одна из солнечных батарей зонда не закреплена должным образом. Об этом сообщает Universe Today.

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Миссия по исследования астероидов полностью зависит от двух солнечных батарей, которые установлены на аппарате. Спустя неделю после запуска Lucy (16 ноября) инженеры NASA обнаружили, что не могут получить сигнал "зафиксировано" от одной из солнечных батарей. Возможно, причина сбоя связана с тем, что массив солнечных батарей был развернут не полностью после того, как аппарат оказался в открытом космосе. Несмотря на это, обе батареи генерируют достаточно энергии для корректной работы космического аппарата.

Команде NASA удалось провести испытательный запуск двигателей Lucy, хотя сам зонд все еще остается в "безопасном режиме". Также несмотря на сбой в работе солнечной панели, команда миссии решила перевести аппарат в "круизный" режим, начиная долгое путешествие к орбите Юпитера.

По пути команда постарается выяснить, что именно пошло не так и попробует устранить проблему. Согласно сообщению NASA, новая попытка развернуть полностью солнечные панели будет предпринята на следующей неделе.

Несмотря на сбой миссия идет полным ходом и уже в декабре команда планирует крупный маневр для Lucy, который называется "Маневр коррекции траектории-2". По словам команды, первый маневр не понадобился, так как ракета вывела космический аппарат точно в необходимое место.

[ + – ] Орбита космического аппарата Lucy Фото: NASA

Возможно, инженерам действительно удастся починить панель во время полета к Юпитеру. Но даже если этого сделать не получится, аппарат все равно получает достаточно энергии для выполнения миссии.

Отметим, что космический зонд Lucy стоит 1 млрд долларов. Аппарат предназначен не только для исследования троянских астероидов, он также несет на своем борту послание будущим поколениям землян.

У Lucy есть памятная табличка и капсула времени, в которой оставили свои послания лауреаты Нобелевской премии по литературе, поэты, а также другие видные деятели современности. На доске также изображена Солнечная система такой, какой она была в день запуска 16 октября 2021 года.

Все это было сделано с расчетом, что исследования космоса продолжатся в будущем и когда-нибудь астро-археологи найдут артефакт времен, когда человечество делало первые шаги по исследованию Солнечной системы.