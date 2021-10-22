Щось не так із Люсі. В апарата NASA за 1 млрд доларів виникли проблеми після запуску

Інженери NASA виявили збій через тиждень після того, як у космос був запущений апарат Lucy для вивчення троянських астероїдів Юпітера.

Нещодавно NASA запустило космічний апарат Lucy ("Люсі") для вивчення троянських астероїдів Юпітера, і тепер з'ясувалося, що одна із сонячних батарей зонда не закріплена належним чином. Про це повідомляє Universe Today.

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Місія з дослідження астероїдів повністю залежить від двох сонячних батарей, які встановлені на апараті. Через тиждень після запуску Lucy (16 листопада) інженери NASA з'ясували, що не можуть отримати сигнал "зафіксовано" від однієї із сонячних батарей. Можливо, причина збою пов'язана з тим, що масив сонячних батарей було розгорнуто в повному обсязі після того, як апарат опинився у відкритому космосі. Незважаючи на це, обидві батареї генерують достатньо енергії для коректної роботи космічного апарату.

Команді NASA вдалося провести випробувальний запуск двигунів Lucy, хоча сам зонд все ще залишається в "безпечному режимі". Також незважаючи на збій в роботі сонячної панелі, команда місії вирішила перевести апарат у "круїзний" режим, починаючи довгу подорож до орбіти Юпітера.

Дорогою команда постарається з'ясувати, що саме пішло не так і спробує усунути проблему. Згідно з повідомленням NASA, нова спроба розгорнути повністю сонячні панелі буде зроблена на наступному тижні.

Незважаючи на збій місія йде повним ходом і вже в грудні команда планує великий маневр для Lucy, який називається "Маневр корекції траєкторії-2". За словами команди, перший маневр не знадобився, оскільки ракета вивела космічний апарат точно в потрібне місце.

[ + – ] Орбіта космічного апарату Lucy Фото: ISS

Можливо, інженерам дійсно вдасться полагодити панель під час польоту до Юпітера. Але навіть якщо цього зробити не вийде, апарат все одно отримує достатньо енергії для виконання місії.

Зазначимо, що космічний зонд Lucy коштує 1 млрд доларів. Апарат призначений не тільки для дослідження троянських астероїдів, він також несе на своєму борту послання майбутнім поколінням землян.

У Lucy є пам'ятна табличка і капсула часу, в якій залишили свої послання лауреати Нобелівської премії з літератури, поети, а також інші відомі діячі сучасності. На дошці також зображена Сонячна система такою, якою вона була в день запуску 16 жовтня 2021 року.

Усе це було зроблено з розрахунком, що дослідження космосу продовжаться в майбутньому і коли-небудь астро-археологи знайдуть артефакт часів, коли людство робило перші кроки з дослідження Сонячної системи.