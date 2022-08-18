NASA виявило супутник в астероїда на відстані 770 млн км від Землі

Вчені виявили супутник у троянського астероїда, до якого летить космічний апарат NASA.

Вчені NASA, які займалися спостереженням за троянським астероїдом Полімела, який знаходиться біля Юпітера, виявили в цього космічного каменю невеликий природний супутник, повідомляє Daily Mail.

Астрономи відкрили супутник астероїда Полімела абсолютно випадково. Метою їхнього дослідження був сам астероїд, до якого зараз прямує космічний апарат "Люсі". Вчені хотіли отримати попередні дані про астероїд, який є представником троянських астероїдів Юпітера.

Ці астероїди обертаються навколо Сонця поблизу газового гіганта, на відміну від астероїдів головного поясу, розташованого між Марсом і Юпітером. Троянські астероїди отримали свою назву на честь героїв "Іліади" Гомера та вчені вважають, що вони є уламками планет, що залишилися після їхнього формування на ранньому етапі еволюції Сонячної системи. Вчені вважають, що троянські астероїди є справжньою "космічною скам'янілістю" та їх вивчення дозволить дізнатися більше про те, як сформувалася Сонячна система та її планети.

[ + – ] Астрономи відкрили супутник астероїда Полімела абсолютно випадково. Метою їхнього дослідження був сам астероїд, до якого на даний момент прямує космічний апарат "Люсі". Вчені хотіли отримати попередні дані про астероїд, який є представником троянських астероїдів Юпітера Фото: NASA

Астрономи NASA відкрили супутник астероїда Полімела, який ще не отримав офіційної назви, коли сам астероїд знаходився на відстані 770 млн км від Землі. Результати спостережень показали, що сам супутник має діаметр приблизно 5 км, коли "господар" — приблизно 27 км. Неназваний супутник обертається навколо астероїда Полімели на відстані 200 км.

Враховуючи таку далеку відстань до астероїда, його відкриття вчені порівняли з тим, що людина, яка знаходилася на вершині хмарочоса в Нью-Йорку, змогла б побачити монету на тротуарі в Лос-Анджелесі (ці два міста знаходяться в протилежних кінцях США).

Астероїд Полімела має відвідати космічний апарат "Люсі" у 2027 році. Цей апарат NASA вирушив у космічну подорож довжиною 12 років у жовтні минулого року. Під час своєї місії з дослідження троянських астероїдів, "Люсі" вивчить загалом 7 "троянців" та один астероїд з головного поясу під назвою Дональдджохансон. Цей камінь буде першим пунктом у програмі дослідження апарату і до нього "Люсі" прилетить у 2025 році.

[ + – ] Астероїд Полімела має відвідати космічний апарат "Люсі" у 2027 році. Цей апарат NASA вирушив у космічну подорож довжиною 12 років у жовтні минулого року. Під час своєї місії з дослідження троянських астероїдів, "Люсі" вивчить загалом 7 "троянців" та один астероїд з головного поясу під назвою Дональдджохансон Фото: NASA

Тепер апарат звичайно ж досліджує і нещодавно відкритий супутник астероїда Полімела, який стане другим подібним супутником космічного каменю в процесі виконання місії. Спочатку "Люсі" мала вивчити лише супутник Квета, який обертається навколо троянського астероїда Юпітера під назвою Еврібат. Дослідження троянських астероїдів апарат розпочне у 2027 році та закінчить у 2033-му.

[ + – ] Астероїди, які досліджує космічний апарат NASA. До цього списку додасться і відкритий супутник Астероїда Полімела Фото: NASA

Космічний апарат "Люсі", вартість якого майже 1 млрд доларів, було названо на честь австралопітека Люсі, яка жила 3,2 млн років тому. Апарат після закінчення своєї місії залишиться в космосі, тому NASA вирішило помістити на його борт спеціальне послання майбутніх поколінь жителів Землі.

Фокус вже писав докладно про запуск космічного апарату, а також про його прилади і про те, що в собі містить особливе послання для майбутніх підкорювачів космосу.

Також Фокус писав про те, що незабаром після запуску космічний апарат NASA зіткнувся із непередбаченою проблемою.

Фокус писав про те, що вченим удалося розкрити ще один секрет знаменитого астероїда Рюгу.

Нагадуємо, що вчені виявили на Землі новий кратер, який залишився після падіння астероїда багато мільйонів років тому. Дослідники припускають, що цей астероїд також сприяв вимиранню динозаврів.