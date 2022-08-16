Найчистіша речовина в Сонячній системі: розкрито ще один секрет відомого астероїда Рюгу

Нове дослідження передбачає, що на Землю доставили "найчистіший" зразок астероїда із зовнішньої частини Сонячної системи.

Ще в грудні 2020 року на Землю було доставлено зразки з астероїда Рюгу, які зібрав японський космічний апарат "Хаябуса-2". Доставлені Землю в стерильних контейнерах зразки поверхні космічного каменю досі вивчають японські вчені. Результати нового дослідження говорять про те, що ці проби з астероїда Рюгу можуть бути найбільш "незабрудненим" зразком космічного каменю, який коли-небудь досліджували вчені, повідомляє ScienceAlert.

Учені з японського агентства наук і технологій провели новий аналіз отриманих проб із поверхні астероїда Рюгу. Вони дійшли висновку, що ці зразки гірської породи є одними з найнезабрудненіших речовин у Сонячній системі, які потрапляли в руки людини. Також дослідження припускає, що астероїд сформувався в зовнішній Сонячній системі.

[ + – ] Учені з японського агентства наук і технологій провели новий аналіз отриманих проб із поверхні астероїда Рюгу Фото: Hayabusa

Щоб зрозуміти історію формування Сонячної системи, яка почалася приблизно 4,6 млрд років тому, вчені покладаються на вивчення складу метеоритів, які потрапили на Землю. Часто ці метеорити є уламками комет і астероїдів, які утворилися мільярди років тому, і з того часу їхній склад не змінився.

"Багато метеорити, які потрапляють на Землю, піддаються "забруднення", туди потрапляють сполуки не властиві цим космічним каменям. Наше дослідження показує, що ми маємо на руках, напевно, найчистішу речовину із зовнішньої Сонячної системи, яку ми коли-небудь вивчали. І цю речовину містить астероїд Рюгу", — каже Мотоо Іто, автор нового дослідження.

[ + – ] Ще в грудні 2020 року на Землю було доставлено зразки з астероїда Рюгу, які зібрав японський космічний апарат "Хаябуса-2" Фото: Hayabusa

У межах попередніх досліджень учені вже з'ясували, що астероїд Рюгу є вуглецевим астероїдом С-класу. Також учені виявили в його складі пребіотичні молекули, тобто молекули, які є попередниками біологічних сполук.

Як уже писав Фокус, ще вчені з'ясували, що частки астероїда Рюгу містять найдавнішу речовину в Сонячній системі, а також з'явилося припущення, що цей астероїд колись був частиною комети.

"У межах нового дослідження ми отримали більше інформації. Ми виявили в складі зразка гірської породи астероїда Рюгу важкий водень і азот. А це означає, що ми можемо підтвердити теорію про те, що цей астроїд з'явився в зовнішній частині Сонячної системи. Це означає, що астероїд міг бути частиною комети, які й формуються дуже далеко від Сонця", — каже Іто.

[ + – ] У межах попередніх досліджень учені вже з'ясували, що астероїд Рюгу є вуглецевим астероїдом С-класу. Також учені виявили в його складі пребіотичні молекули, тобто молекули, які є попередниками біологічних сполук. Фото: Hayabusa

Також учені з'ясували, що склад астероїда Рюгу відрізняється від складу вуглецевих метеоритів, що потрапляють на землю. У зразках із Рюгу немає сполук заліза та кисню і навіть сірки й кисню, які зустрічаються в метеоритах. Це означає, що це з'єднання потрапили туди під упливом земного середовища.

"Потрібно дуже уважно підходити до вивчення складу вуглецевих метеоритів, які є важливими джерелами для визначення загального складу Сонячної системи. Наш аналіз показав, що вони забруднені земним середовищем, на відміну від зразків астероїда Рюгу", — каже Іто.

Астероїд Рюгу

Дата відкриття — 10 травня 1999 року.

Діаметр — 920 метрів.

Обертається навколо Сонця між Марсом і Землею.

Робить повний оборот навколо Сонця за 474 земні дні.