Проби з астероїда Рюгу містять найдавнішу речовину в Сонячній системі, — дослідження

Крихітні частинки породи з астероїда є одними з найдавніших, які будь-коли досліджували на Землі. Вони можуть бути ключем до походження Сонячної системи.

Астероїд Рюгу, який відкрили у 1999 році, має діаметр приблизно 900 метрів і обертається навколо Сонця між Землею і Марсом. Це вуглецевий астероїд або астероїд класу C. Вчені вважають, що у складі астероїда можна знайти матеріал туманності, з якої з'явилися Сонце та планети мільярди років тому. У 2019 році японський космічний апарат "Хаябуса-2" зібрав зразки з поверхні Рюгу та наприкінці 2020 року ці зразки прилетіли на Землю. Тепер, після року роботи, вчені надають результати первинного аналізу зразків породи астероїда, повідомляє Space.

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За словами Седріка Пілорже з Університету Париж-Сакле, початкові результати аналізу крихітних частинок гірської породи астероїда Рюгу показують, що це один із найдавніших матеріалів, які були досліджені вченими.

"Скільки років цим крупинкам породи поки що не відомо. Ми сподіваємося це дізнатися у найближчому майбутньому", — говорить Пілорже.

[ + – ] Космічний апарат "Хаябуса-2" Фото: Hayabusa

Космічний апарат "Хаябуса-2" зібрав приблизно 5,4 грами зразків з астероїда, які тепер у розпорядженні вчених. Ці зразки є крихітними частинками, багато з яких нагадують пил. Найбільші частинки діаметром 8 мм, а найменші – менше 1 мм.

Автор другого дослідження Тору Яда та його колеги з Японського агентства аерокосмічних досліджень під час вивчення часток астероїда виявили, що ці зразки у повній темряві відображають лише від 2% до 3% світла, що падає на них.

Вчених також здивував той факт, що щільність зразків породи була нижчою, ніж у відомих вуглецевих метеоритів. Виявилося, що між окремими частинками в гірських породах астероїда існує багато порожнеч, ці породи пористі, і через них може просочуватися вода та газ.

[ + – ] Астероїд Рюгу Фото: Hayabusa

Після вивчення зразків астероїда японськими вченими, за справу взялися французи на чолі з Пілорже. Вони ретельно вивчили частинки породи та змогли визначити колір, структуру та хімічний склад зразків. Вчені з'ясували, що в частках породи є глина із включеними до неї сполуками на основі вуглецю. Також дослідники виявили у породі сліди сполук, багатих на аміак.

"За деякими властивостями ці зразки схожі на зразки вуглецевих метеоритів, але в іншому сильно відрізняються", — каже Пілорже.

За словами вченого, це лише перші кроки до відкриття таємниць, які може зберігати Рюгу, за допомогою якого можна дізнатися більше про ранню Сонячну систему.

"Потрібно провести різні хімічні аналізи, щоб дізнатися про вік астероїда. Потрібно зрозуміти, як він сформувався, з якої речовини?", — говорить Яда.