Пробы с астероида Рюгу содержат самое древнее вещество в Солнечной системе, - исследование

Крошечные частицы породы с астероида являются одними из самых древних, которые когда-либо исследовали на Земле. Они могут быть ключом к происхождению Солнечной системы.

Астероид Рюгу, который открыли в 1999 году имеет диаметр примерно 900 метров и вращается вокруг Солнца между Землей и Марсом. Это углеродистый астероид или астероид класса C. Ученые считают, что в составе астероида можно найти материал туманности, из которой появились Солнце и планеты миллиарды лет назад. В 2019 году японский космический аппарат "Хаябуса-2" собрал образцы с поверхности Рюгу и в конце 2020 года эти образцы прилетели на Землю. Теперь, после года работы, ученые представляют результаты первоначального анализа образцов породы астероида, сообщает Space.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Седрика Пилорже из Университета Париж-Сакле, первоначальные результаты анализа крошечных частиц горной породы астероида Рюгу показывают, что это один из самых древних материалов, которые были исследованы учеными.

"Сколько лет этим крупинкам породы пока не известно. Мы надеемся это узнать в скором будущем", — говорит Пилорже.

[ + – ] Космический аппарат "Хаябуса-2" Фото: JAXA

Космический аппарат "Хаябуса-2" собрал примерно 5,4 грамма образцов с астероида, которые теперь в распоряжении ученых. Эти образцы представляют собой крошечные частицы, многие из которых напоминают пыль. Самые большие частицы в диаметре 8 мм, а самые маленькие – меньше 1 мм.

Автор второго исследования Тору Яда и его коллеги из Японского агентства аэрокосмических исследований во время изучения частиц астероида обнаружили, что эти образцы в полной темноте отражают лишь от 2% до 3% падающего на них света.

Ученых также удивил тот факт, что плотность образцов породы была ниже, чем у известных углеродистых метеоритов. Оказалось, что между отдельными частицами в горных породах астероида существует много пустот, эти породы пористые, и через них может просачиваться вода и газ.

[ + – ] Астероид Рюгу Фото: JAXA

После изучения образцов астероида японскими учеными, за дело взялись французы во главе с Пилорже. Они тщательно изучили частицы породы и смогли определить цвет, структуру и химический состав образцов. Ученые выяснили, что в частицах породы есть глина с включенными в нее соединениями на основе углерода. Также исследователи обнаружили в породе следы соединений, богатых аммиаком.

"По некоторым свойствам эти образцы похожи на образцы углеродистых метеоритов, но в остальном сильно отличаются", — говорит Пилорже.

По словам ученого, это только первые шаги к открытию тайн, которые может хранить Рюгу, с помощью которого можно узнать больше о ранней Солнечной системе.

"Нужно провести различные химические анализы, чтобы узнать возраст астероида. Нужно понять, как он сформировался, из какого вещества?", — говорит Яда.