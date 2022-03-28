Інтригуюче походження. Вчені з'ясували, що Рюгу не завжди був астероїдом

Нове дослідження припускає, що на поверхні астероїда є незвичайна кількість органічної речовини.

Ромбовидний астероїд Рюгу, діаметром приблизно 900 м, вивчав протягом року, починаючи з 2018 року, японський космічний апарат "Хаябуса-2". Вчені продовжують вивчати надіслані на Землю у 2020 році зразки з поверхні астероїда. Нова теорія передбачає, що астероїд Рюгу є залишком комети, що давно зникла, повідомляє Live Science.

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Дані, які отримали вчені, досліджуючи отримані зразки, а також дані спостережень телескопів, змусили вчених зробити кілька важливих висновків щодо астероїда Рюгу:

Астероїд є не одним великим каменем, а складається з багатьох каменів;

Його ромбоподібна форма пояснюється швидким обертанням;

На його поверхні є надзвичайно велика кількість органічної речовини або речовини, багатої на вуглець.

[ + – ] Астероїд Рюгу відкрили 10 травня 1999 року. У 2018 році його почав досліджувати японський космічний апарат "Хаябус-2" Фото: wikipedia

"Те, що на поверхні астероїда Рюгу ми знайшли так багато органічних речовин, ставить під сумнів теорію про те, що цей об'єкт з'явився в результаті зіткнення двох великих астероїдів. Такі хімічні сполуки, які мають вуглець-водневі зв'язки, необхідні для життя, не зустрічаються на астероїдах. Але вони є всередині комет", — каже Хітосі Міура з Університету Нагої, Японія.

[ + – ] Космічний апарат "Хаябуса-2" Фото: wikipedia

Справа в тому, що комети формуються в зовнішніх областях Сонячної системи. Там хмари органічних речовин поєднуються з камінням і льодом, і з'являються комети. Коли комети наближаються до Сонця, вони починають танути, і речовини з поверхні комет залишають їх, і цей процес має вигляд хвоста позаду комети.

"Ми вважаємо, що під дією сили тяжіння каміння й органічні речовини ущільнилися, і з'явився астероїд Рюгу. Лід же випарувався. Тобто Рюгу з'явився із залишків зниклої комети", — каже Міура.

За словами вченого, у процесі скидання речовини через наближення до Сонця ядро комети поменшало, і збільшилася швидкість його обертання. І саме ця швидкість сприяла появі такої форми астероїда.

Учені вважають, що Рюгу був кілька десятків тисяч років кометою, що летить, потім він потрапив у внутрішню Сонячну систему, лід розплавився, і залишився тільки астероїд, що складається з купи каменів і органічної речовини. І швидкість обертання його збільшилася через зменшення початкової маси.

Дослідники сподіваються, що їхня теорія підтвердиться вже скоро. Космічний апарат OSIRIS-REx має доставити на Землю зразки поверхні іншого ромбоподібного астероїда Бенну вже у 2023 році. Наявність органічної речовини на астероїді підтвердить нову гіпотезу, що такі космічні камені колись були кометами.

Нагадуємо, що вчені в зразках, які надіслав на Землю апарат апарат "Хаябуса-2", виявили найдавнішу речовину в Сонячній системі.

Фокус уже писав про те, як відбувався збір зразків із астероїда Бенну та де їх вивчатимуть.