Інтригуюче походження. Вчені з'ясували, що Рюгу не завжди був астероїдом
Нове дослідження припускає, що на поверхні астероїда є незвичайна кількість органічної речовини.
Ромбовидний астероїд Рюгу, діаметром приблизно 900 м, вивчав протягом року, починаючи з 2018 року, японський космічний апарат "Хаябуса-2". Вчені продовжують вивчати надіслані на Землю у 2020 році зразки з поверхні астероїда. Нова теорія передбачає, що астероїд Рюгу є залишком комети, що давно зникла, повідомляє Live Science.
Дані, які отримали вчені, досліджуючи отримані зразки, а також дані спостережень телескопів, змусили вчених зробити кілька важливих висновків щодо астероїда Рюгу:
- Астероїд є не одним великим каменем, а складається з багатьох каменів;
- Його ромбоподібна форма пояснюється швидким обертанням;
- На його поверхні є надзвичайно велика кількість органічної речовини або речовини, багатої на вуглець.
"Те, що на поверхні астероїда Рюгу ми знайшли так багато органічних речовин, ставить під сумнів теорію про те, що цей об'єкт з'явився в результаті зіткнення двох великих астероїдів. Такі хімічні сполуки, які мають вуглець-водневі зв'язки, необхідні для життя, не зустрічаються на астероїдах. Але вони є всередині комет", — каже Хітосі Міура з Університету Нагої, Японія.
Справа в тому, що комети формуються в зовнішніх областях Сонячної системи. Там хмари органічних речовин поєднуються з камінням і льодом, і з'являються комети. Коли комети наближаються до Сонця, вони починають танути, і речовини з поверхні комет залишають їх, і цей процес має вигляд хвоста позаду комети.
"Ми вважаємо, що під дією сили тяжіння каміння й органічні речовини ущільнилися, і з'явився астероїд Рюгу. Лід же випарувався. Тобто Рюгу з'явився із залишків зниклої комети", — каже Міура.
За словами вченого, у процесі скидання речовини через наближення до Сонця ядро комети поменшало, і збільшилася швидкість його обертання. І саме ця швидкість сприяла появі такої форми астероїда.
Учені вважають, що Рюгу був кілька десятків тисяч років кометою, що летить, потім він потрапив у внутрішню Сонячну систему, лід розплавився, і залишився тільки астероїд, що складається з купи каменів і органічної речовини. І швидкість обертання його збільшилася через зменшення початкової маси.
Дослідники сподіваються, що їхня теорія підтвердиться вже скоро. Космічний апарат OSIRIS-REx має доставити на Землю зразки поверхні іншого ромбоподібного астероїда Бенну вже у 2023 році. Наявність органічної речовини на астероїді підтвердить нову гіпотезу, що такі космічні камені колись були кометами.
Нагадуємо, що вчені в зразках, які надіслав на Землю апарат апарат "Хаябуса-2", виявили найдавнішу речовину в Сонячній системі.
Фокус уже писав про те, як відбувався збір зразків із астероїда Бенну та де їх вивчатимуть.