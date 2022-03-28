Интригующее происхождение. Ученые выяснили, что Рюгу не всегда был астероидом

Новое исследование предполагает, что на поверхности астероида находится необычное количество органического вещества.

Ромбовидный астероид Рюгу, диаметром примерно 900 м, изучал в течении года, начиная с 2018-го, японский космический аппарат "Хаябуса-2". Ученые продолжают изучать присланные на Землю в 2020 году образцы с поверхности астероида. Новая теория предполагает, что астероид Рюгу является остатком давно исчезнувшей кометы, сообщает Live Science.

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Данные, которые получили ученые, исследуя полученные образцы, а также данные наблюдений телескопов, заставили ученых сделать несколько важных выводов относительно астероида Рюгу:

Астероид является не одним большим камнем, а состоит из множества камней;

Его ромбовидная форма объясняется быстрым вращением;

На его поверхности находится необычайно большое количество органического вещества или вещества, богатого углеродом.

[ + – ] Астероид Рюгу открыли 10 мая 1999 года. В 2018 году его начал исследовать японский космический аппарат "Хаябуса-2" Фото: wikipedia

"То, что на поверхности астероида Рюгу мы нашли так много органических веществ, ставит под сомнение теорию о том, что этот объект появился в результате столкновения двух более крупных астероидов. Такие химические соединения, которые имеют углерод-водородные связи, необходимые для жизни, не встречаются на астероидах. Но они есть внутри комет", — говорит Хитоси Миура из Университета Нагои, Япония.

[ + – ] Космический аппарат "Хаябуса-2" Фото: wikipedia

Дело в том, что кометы формируются во внешних областях Солнечной системы. Там облака органических веществ смешиваются с камнями и льдом и появляются кометы. Когда кометы приближаются к Солнцу, то они начинают таять и вещества с поверхности комет покидают их и этот процесс выглядит как хвост позади кометы.

"Мы считаем, что под действием силы тяжести камни и органические вещества уплотнились и появился астероид Рюгу. Лед же испарился. То есть Рюгу появился из остатков исчезнувшей кометы", — говорит Миура.

По словам ученого, в процессе сброса вещества из-за приближения к Солнцу, ядро кометы стало меньше и увеличилась скорость его вращения. И именно эта скорость способствовала появлению такой формы астероида.

Ученые считают, что Рюгу был несколько десятков тысяч лет летящей кометой, потом он попал во внутреннюю Солнечную систему, лед расплавился и остался только астероид, состоящий из груды камней и органического вещества. И скорость вращения его увеличилась из-за уменьшения его первоначальной массы.

Исследователи надеются, что их теория подтвердится уже скоро. Космический аппарат OSIRIS-REx должен доставить на Землю образцы поверхности другого ромбовидного астероида Бенну уже в 2023 году. Наличие органического вещества на астероиде подтвердит новую гипотезу, что такие космические камни когда-то были кометами.

Напоминаем, что ученые в образцах, которые прислал на Землю аппарат аппарат "Хаябуса-2", обнаружили самое древнее вещество в Солнечной системе.

Фокус уже писал о том, как происходил сбор образцов с астероида Бенну и где их будут изучать.