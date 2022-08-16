Самое чистое вещество в Солнечной системе: раскрыт еще один секрет известного астероида Рюгу

Новое исследование предполагает, что на Землю доставили самый "чистый" образец астероида из внешней части Солнечной системы.

Еще в декабре 2020 года на Землю были доставлены образцы с астероида Рюгу, которые собрал японский космический аппарат "Хаябуса-2". Доставленные на Землю в стерильных контейнерах образцы поверхности космического камня до сих пор изучают японские ученые. Результаты нового исследования говорят о том, что эти пробы с астероида Рюгу могут быть самым "не загрязненным" образцом космического камня, который когда-либо исследовали ученые, сообщает ScienceAlert.

Ученые из японского агентства наук и технологий провели новый анализ полученных проб с поверхности астероида Рюгу. Они пришли к выводу, что эти образцы горной породы являются одними из самых не загрязненных веществ в Солнечной системе, которые попадали в руки человека. Также исследование предполагает, что астероид сформировался во внешней Солнечной системе.

[ + – ] Ученые из японского агентства наук и технологий провели новый анализ полученных проб с поверхности астероида Рюгу Фото: JAXA

Чтобы понять историю формирования Солнечной системы, которая началась примерно 4,6 млрд лет назад, ученые полагаются на изучение состава метеоритов, которые попали на Землю. Часто эти метеориты являются обломками комет и астероидов, которые образовались миллиарды лет назад и с тех пор их состав не изменился.

"Многие метеориты, которые попадают на Землю, подвергаются "загрязнению", туда попадают соединения не свойственные этим космическим камням. Наше исследование показывает, что мы имеем на руках, наверное, самое чистое вещество из внешней Солнечной системы, которое мы когда-либо изучали. И это вещество содержит астероид Рюгу.", — говорит Мотоо Ито, автор нового исследования.

[ + – ] Еще в декабре 2020 года на Землю были доставлены образцы с астероида Рюгу, которые собрал японский космический аппарат "Хаябуса-2" Фото: JAXA

В рамках предыдущих исследований ученые уже выяснили, что астероид Рюгу является углеродистым астероидом С-класса. Также ученые обнаружили в его составе пребиотические молекулы, то есть молекулы, которые являются предшественники биологических соединений.

Как уже писал Фокус, еще ученые выяснили, что частицы астероида Рюгу содержат самое древнее вещество в Солнечной системе, а также появилось предположение, что этот астероид когда-был частью кометы.

"В рамках нового исследования мы получили больше информации. Мы обнаружили в составе образца горной породы астероида Рюгу тяжелый водород и азот. А это значит, что мы можем подтвердить теорию о том, что этот астроид появился во внешней части Солнечной системы. Это значит, что астероид мог быть частью кометы, которые как раз и формируются очень далеко от Солнца", — говорит Ито.

[ + – ] В рамках предыдущих исследований ученые уже выяснили, что астероид Рюгу является углеродистым астероидом С-класса. Также ученые обнаружили в его составе пребиотические молекулы, то есть молекулы, которые являются предшественники биологических соединений Фото: JAXA

Также ученые выяснили, что состав астероида Рюгу отличается от состава углеродистых метеоритов, которые попадают на Землю. В образцах с Рюгу нет соединений железа и кислорода, а также серы и кислорода ,которые встречаются в метеоритах. Это значит, что эти соединения попали туда под влиянием земной среды.

"Нужно очень внимательно подходить к изучению состава углеродистых метеоритов, которые являются важными источниками для определения общего состава Солнечной системы. Наш анализ показал, что они загрязненные земной средой, в отличие от образцов астероида Рюгу", — говорит Ито.

Астероид Рюгу

Дата открытия – 10 мая 1999 года

Диаметр – 920 метров

Вращается вокруг Солнца между Марсом и Землей

Делает полный оборот вокруг Солнца за 474 земных дня