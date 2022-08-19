Населити глибокий космос. NASA запустить космічний апарат із життям на борту

На борту космічного корабля будуть живі організми, за допомогою яких учені хочуть дізнатися про вплив глибокого космосу на організм людини.

29 серпня 2022 року в космос вирушить найпотужніша ракета-носій NASA під назвою Space Launch System (SLS). Вона відправить до Місяця космічний корабель Orion, який здійснить кілька обертів навколо Місяця в межах першого етапу місії місії NASA під назвою Artemis. На борту космічного корабля не буде людей, але будуть манекени, дитячі іграшки та ще багато інших предметів. Також ракета виведе в космос кілька дослідних супутників. Серед них буде і супутник BioSentinel, на борту якого будуть живі організми, повідомляє Futurism.

[ + – ] 29 серпня 2022 року в космос вирушить найпотужніша ракета-носій NASA під назвою Space Launch System (SLS). Вона відправить до Місяця космічний корабель Orion, який здійснить кілька обертів навколо Місяця в межах першого етапу місії місії NASA під назвою Artemis Фото: NASA

BioSentinel — це невеликий супутник, який віднесе в космос живі мікроорганізми, а саме дріжджі. Він вирушить кружляти навколо Сонця так далеко, де ще не бував жоден космічний апарат із життям на борту, а тим паче астронавти.

Це буде найтриваліший біологічний експеримент у космосі, який триватиме від 6 до 9 місяців. Оскільки дріжджові клітини мають схожі біологічні механізми, як і клітини людини, NASA хочуть дізнатися, як на них вплине небезпечне космічне та сонячне випромінювання. Ці знання можна буде потім використовувати для планування максимально безпечних для здоров'я людини пілотованих місій не лише на Місяць, а й на Марс. За словами Метью Наполі з Дослідницького центру Еймса NASA, цей супутник є унікальним і першим у своєму роді.

[ + – ] Супутник BioSentinel буде одним із кількох космічних апаратів, які виведе в космос ракета SLS Фото: Скриншот

Супутник BioSentinel буде одним із кількох космічних апаратів, які виведе в космос ракета SLS. Фокус уже писав про інший дослідницький апарат — Lunar IceCube, який займатиметься дослідженням супутника Землі. За його допомогою учені хочуть отримати багато нових цінних даних.

Що стосується космічного корабля Orion, то він, незважаючи на безпілотну місію, буде не зовсім "безлюдним". На його борту в космос вирушить дуже багато предметів. Серед них варто виділити три манекени, які створені за образом і подобою людини. Ці манекени будуть одягнені у справжні космічні костюми, розроблені спеціально для нової місячної місії NASA.

[ + – ] Ці манекени будуть одягнені у справжні космічні костюми, розроблені спеціально для нової місячної місії NASA Фото: NASA

На манекенах будуть встановлені спеціальні датчики, які відстежуватимуть рівень космічної і сонячної радіації. З огляду на те, що манекени створені з матеріалів, які імітують м'які тканини та кістки людини, вчені сподіваються також побачити, як випромінювання вплине на них.

Попутниками трьох штучних астронавтів стануть, серед інших предметів, і дві м'які іграшки — пес Снупі та баранчик Шон.

[ + – ] Пес Снупі Фото: NASA

[ + – ] Баранчик Шон Фото: NASA

Обидві "тварини" є популярними героями коміксів та анімаційних серіалів. Політ космічного корабля Orion, згідно з планом NASA, має зайняти 42 дні.

[ + – ] Маршрут польоту космічного корабля Orion до Місяця

До речі, з останніх важливих відкриттів NASA варто згадати те, що вчені змогли виявити крихітний супутник у троянського астероїда Юпітера. Троянські астероїди дуже важливі для науки, адже вони утворилися на початку Сонячної системи, а тому можуть зберігати секрети її формування. Тому до цих астероїдів уже летить космічний апарат NASA "Люсі".

Також Фокус писав про те, що вчені тестують будівельні матеріали для колоній на Місяці. Науковці пропонують для будівництва приміщень на супутнику Землі використовувати місцеві матеріали.