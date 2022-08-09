NASA відправить у космос "коробку для взуття": новий апарат змінить уявлення про Місяць

Величезна ракета-носій доставить на орбіту Місяця дуже маленький супутник, який досліджуватиме поклади водного льоду на супутнику Землі.

Уже 29 серпня, згідно з планом NASA, до Місяця вирушить найпотужніша ракета американського космічного агентства Space Launch System. Вона доставить на орбіту Місяця космічний корабель Orion у межах першого безпілотного етапу місячної програми Artemis. Він зробить кілька обертів навколо супутника Землі та повернеться на Землю. Але на орбіті залишаться кілька орбітальних супутників, яких також доставить у космос ракета Space Launch System. Серед них буде і нова розробка американських учених — супутник Lunar IceCube. У NASA вважають, що його дані вплинуть на наукові знання про Місяць, повідомляє SciTechDaily.

Lunar IceCube — це маленький космічний орбітальний апарат, який розміром не набагато більший, ніж коробка взуття: 10 см x 20 см x 30 см. Важить супутник усього 14 кг. Цей апарат буде одним із кількох подібних супутників, які займатимуться дослідженнями Місяця з орбіти, після того, як вирушать до космосу 29 серпня 2022 року.

Lunar IceCube обертатиметься навколо Місяця і за допомогою свого найсучаснішого спектрометра вивчатиме водний лід на супутнику Землі. Цей лід виявили попередні апарати NASA, але саме Lunar IceCube має розширити знання вчених про цей лід, а також про процеси, які з ним відбуваються.

[ + – ] Lunar IceCube — це маленький космічний орбітальний апарат, який розміром не набагато більше, ніж коробка для взуття: 10 см x 20 см x 30 см. Важить наносупутник усього 14 кг Фото: NASA

Новий супутник особливу увагу приділятиме вивченню процесу поглинання і виділення води з реголіту — кам'янистої та курної поверхні Місяця. У NASA хочуть зрозуміти всю динаміку того, що відбувається, і зафіксувати дані про зміни, які відбуваються у водному льоду на Місяці.

Ще одним завданням апарату Lunar IceCube буде вивчення екзосфери. Це дуже тонкий шар, який схожий на атмосферу й оточує весь Місяць. У NASA хочуть дізнатися, які зміни відбуваються у водному льоду на Місяці протягом різних сезонів. Ці знання стануть у пригоді майбутнім підкорювачам Місяця для того, щоб використовувати цей ресурс у різних цілях.

Учені вважають, що подібні супутники завдяки своїм даним допоможуть підготувати ґрунт для постійної присутності людини на супутнику Землі. Пізніше такі технології NASA планує використовувати на орбіті Марса з тією ж метою.

Нагадуємо, що Фокус уже писав про те, що першу місію на Місяць планував ще в 17 столітті англійський вчений Джон Вілкінс. Він хотів дістатися до супутника Землі на особливій літальній колісниці.

Фокус також писав про те, що дані китайського космічного апарату "Чан'є-5" двічі підтвердили той факт, що на Місяці справді є вода.

Нагадуємо, що згідно з даними місячного орбітального апарату NASA, на супутнику Землі існують спеціальні западини, де завжди зберігається стабільна, а найголовніше зручна для людини температура. Вчені вважають, що ці місця можна використовувати для обладнання баз на Місяці.