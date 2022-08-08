Політ на Місяць у 17 столітті. Першу місячну місію планували на крилатій колісниці

Астроном Джон Вілкінс хотів вирушити на супутник Землі в 1640 році на летючій колісниці.

Джон Вілкінс (1614-1672) був і англійським священиком, і вченим одночасно. Його наукові роботи із сучасного погляду мали фантастичний характер, і тим не менш були написані доступною для обивателя мовою. Саме Вілкінс у 1640 році першим у світі запропонував ідею пілотованої місії на Місяць. На супутник Землі вчений хотів вирушити на летючій колісниці. У чому суть інноваційного проєкту, описує видання Ancient Origins.

Джон Вілкінс був одночасно і священиком, і математиком, а також астрономом. Протягом усього життя він обіймав високі посади як у наукових, так і в релігійних установах. У 1660 році він став одним із засновників Лондонського Королівського товариства з розвитку знань про природу.

[ + – ] Джон Вілкінс (1614-1672) був і англійським священиком, і вченим одночасно. Його наукові роботи із сучасного погляду мали фантастичний характер, і тим не менш були написані доступною для обивателя мовою. Фото: Коммод

У своїх книгах "Відкриття місячного світу" та "Міркування про нову планету", які вийшли в 1640 році, Джон Вілкінс зробив свої припущення про те, що таке Місяць, і навіть припустив, що там можуть жити живі істоти, які відрізняються від людей.

За часів Вілкінса вважали, що Місяць був створений не так, як Земля, і там діють зовсім інші закони природи. Але Вілкінс припустив, що Місяць схожий на Землю, що це кам'янистий об'єкт, на якому є атмосфера. Його книги були написані доступною для середнього читача мовою, та до того ж усі міркування були доповнені ілюстраціями. У своїх книгах учений також запропонував своє бачення потенційної подорожі на Місяць.

[ + – ] Летюча колісниця Джона Вілкінса Фото: Коммод

Учений вважав, що для того, щоб полетіти на Місяць, потрібно спочатку подолати силу тяжіння Землі. Вілкінс вирішив, що тяжіння слабшає з висотою, а отже, потрібно знайти таке місце, звідки можна легко полетіти на Місяць. Згідно з розрахунками вченого, сила тяжіння Землі закінчується на висоті 32 км.

Уже за часів Вілкінса було відомо, що з висотою температура знижується, а повітря стає розрідженішим. Згідно з твердженням Вілкінса, біля поверхні повітря є щільнішим і "бруднішим" через те, що воно наповнене гріхом, а на висоті в 32 км починається чисте "божественне повітря", і там навпаки тепло й можна добре дихати.

У 1648 році Вілкінс опублікував свою нову книгу під назвою "Математична магія", в якій представив проєкти різних фантастичних машин. Серед них була й летюча колісниця, пристрій, за допомогою якого можна полетіти на Місяць.

[ + – ] "Математична магія". Видання 1691 року. Фото: wikipedia

У своїй книзі вчений написав, що летюча колісниця повинна мати "крила", які змушуватимуть діяти пружини та колеса за допомогою пороху. Щодо матеріалу, яким потрібно покрити ці крила, то вчений рекомендував проводити постійні експерименти, щоб знайти потрібний варіант.

Але цей "космічний проєкт" так і залишився тільки на сторінках книги, хоча деякі вчені все ж таки намагалися створити подібний літальний апарат. Але до 1969 року на Місяць ніхто так і не полетів.

Що стосується сучасної місячної програми NASA, вона передбачає повернення людини на супутник Землі вже у 2025 році. Але до цього будуть здійснені два важливі польоти навколо Місяця — один безпілотний, а другий — із екіпажем. І в NASA нарешті назвали дату старту першої частини місячної програми. Нова ракета SLS із космічним кораблем Orion вирушить у космос уже 29 серпня, як писав Фокус.

NASA продовжує відбір потенційних астронавтів, які полетять на Місяць за кілька років, щоб уперше за пів століття ступити на поверхню супутника Землі. На цьому етапі є 18 осіб — 8 чоловіків і 9 жінок. Саме про представниць прекрасної статі, одна з яких полетить на Місяць, уже писав Фокус.