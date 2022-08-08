Полет на Луну в 17 веке. Первую лунную миссию планировали на крылатой колеснице

Астроном Джон Уилкинс хотел отправиться на спутник Земли в 1640 году на летающей колеснице.

Джон Уилкинс (1614-1672) был и английским священником, и ученым одновременно. Его научные работы, с современной точки зрения имели фантастических характер, и тем не менее были написаны доступным для обывателя языком. Именно Уилкинс в 1640 году первым в мире предложил идею пилотируемой миссии на Луну. На спутник Земли ученый хотел отправится на летающей колеснице. В чем была суть инновационного проекта описывает издание Ancient Origins.

Джон Уилкинс был одновременно и священником, и математиком, а также астрономом. На протяжении всей жизни он занимал высокие должности как в научных, так и в религиозных учреждениях. В 1660 году он стал одним из основателей Лондонского Королевского общества по развитию знаний о природе.

[ + – ] Джон Уилкинс (1614-1672) был и английским священником, и ученым одновременно. Его научные работы, с современной точки зрения имели фантастических характер, и тем не менее были написаны доступным для обывателя языком Фото: Ancient Origins

В своих книгах "Открытие лунного мира" и "Рассуждение о новой планете", которые вышли в 1640 году, Джон Уилкинс сделал свои предположения о том, что такое Луна и даже предположил, что там могут обитать живые существа, которые отличаются от людей.

Во времена Уилкинса считалось, что Луна была создана не так, как Земля и там действуют совсем другие законы природы. Но Уилкинс предположил, что Луна похожа на Землю, что это каменистый объект, на котором есть атмосфера. Его книги были написаны доступным для среднестатистического читателя языком, да к тому же все рассуждения были дополнены иллюстрациями. В своих книгах ученый также предложил свое видение потенциального путешествия на Луну.

[ + – ] Летающая колесница Джона Уилкинса Фото: Ancient Origins

Ученый считал, что для того, чтобы полететь на Луну, нужно сначала преодолеть силу притяжения Земли. Уилкинс решил, что притяжение ослабевает с высотой, а значит нужно найти такое место, откуда можно легко полететь на Луну. Согласно расчетам ученого, сила притяжения Земли заканчивается на высоте в 32 км.

Уже во времена Уилкинса было известно, что с высотой температура снижается, а воздух становится более разреженным. Согласно утверждению Уилкинса, у поверхности воздух является более плотным и более "грязным" из-за того, что он наполнен грехом, а на высоте в 32 км начинается чистый "божественный воздух" и там наоборот тепло и можно хорошо дышать.

В 1648 году Уилкинс опубликовал свою новую книгу под названием "Математическая магия", в котором представил проекты разных фантастических машин. Среди них была и летающая колесница, устройство, с помощью которого можно полететь на Луну.

[ + – ] "Математическая магия". Издание 1691 года Фото: wikipedia

В своей книге ученый написал, что летающая колесница должна иметь "крылья", которые будут приводить в действие пружины и колеса с помощью пороха. Что касается материала, которым нужно покрыть эти крылья, то ученый рекомендовал проводить постоянные эксперименты, чтобы найти нужный вариант.

Но этот "космический проект" так и остался только на страницах книги, хотя некоторые ученые все же пытались создать подобный летательный аппарат. Но до 1969 года на Луну так никто и не полетел.

Что касается современной лунной программы NASA, то она предполагает возвращение человека на спутник Земли уже в 2025 году. Но до этого будут осуществлены два важных полета вокруг Луны – один беспилотный, а второй — с экипажем. И в NASA наконец-то назвали дату старта первой части лунной программы. Новая ракета SLS с космическим кораблем Orion отправится в космос уже 29 августа, как писал Фокус.

NASA продолжает отбор потенциальных астронавтов, которые полетят на Луну через несколько лет, чтобы впервые за полвека ступить на поверхность спутника Земли. На данном этапе есть 18 человек – 8 мужчин и 9 женщин. Именно о представительницах прекрасного пола, одна из которых полетит на Луну, уже писал Фокус.