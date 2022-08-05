NASA назвала окончательную дату запуска лунной миссии Artemis I

Беспилотная лунная миссия — это первое испытание космического корабля, который доставит астронавтов на Луну в конце этого десятилетия.

NASA наконец-то готова сделать следующий шаг по возвращению на Луну. Космическое агентство объявило на этой неделе, что оно собирается запустить беспилотную миссию Artemis I — 29 августа, пишет BGR.

Изначально Artemis I планировали запустить намного раньше, однако испытания замедлили процесс. Artemis I не только является важной вехой для космического агентства, но представляет собой начало новой эры освоения космоса. Беспилотная лунная миссия — это первое испытание космического корабля, который доставит астронавтов на Луну в конце этого десятилетия. Если все пойдет по плану, то мы сможем снова увидеть людей на Луне в течение следующих 10 лет.

Однако важно также учесть тот факт, что у Artemis I еще есть несколько важных этапов, которые нужно пройти до дня запуска. К ним относятся финальная тренировочная симуляция, запуск на стартовую площадку и ряд окончательных тестов — все эти этапы могут привести к дальнейшим задержкам запуска.

Если NASA придется отложить запуск будь то из-за погоды, технической неболадки или другой проблемы, у агентства есть запасной план. Artemis I останется на стартовой площадке, а NASA попытается повторить попытку 2 сентября. А если и 2 сентября что-то пойдет не так, ученым остается надеяться, что третий раз окажется удачным: следующая резервная дата запуска назначена на 5 сентября.

Благодаря большому успеху исследования Марса и получению Джеймсом Уэббом удивительных результатов Конгресс США подталкивает NASA к увеличению количества запусков каждый год. Это означает поиск новых способов сэкономить на расходах, одним из которых является — использование многоразовых ракет Artemis I — SLS.

Помимо возвращения человека на Луну у NASA есть и другие большие планы по исследованию космоса. Так, например, также возможна пилотируемая миссия на Марс, запланированная на 2030-е годы. Если самая мощная ракета из когда-либо созданных оправдает себя, систему SLS можно будет использовать более широко.

Напомним, что ранее NASA представило список из 18 космонавтов, которые полетят на спутник Земли. Список включает 9 женщин, но только одна из них ступит на поверхность Луны в 2025 году.