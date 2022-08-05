NASA назвала остаточну дату запуску місячної місії Artemis I

Безпілотна місячна місія — це перше випробування космічного корабля, який доставить астронавтів на Місяць наприкінці цього десятиліття.

NASA нарешті готова зробити наступний крок для повернення на Місяць. Космічне агентство оголосило цього тижня, що воно збирається запустити безпілотну місію Artemis I — 29 серпня, пише BGR.

Спочатку Artemis I планували запустити набагато раніше, проте випробування уповільнили процес. Artemis I не тільки є важливою віхою для космічного агентства, але і початком нової ери освоєння космосу. Безпілотна місячна місія — це перше випробування космічного корабля, який доставить астронавтів на Місяць наприкінці цього десятиліття. Якщо все піде за планом, ми зможемо знову побачити людей на Місяці протягом наступних 10 років.

Однак важливо також врахувати той факт, що Artemis I ще має кілька важливих етапів, які потрібно пройти до дня запуску. До них належать фінальна тренувальна симуляція, запуск на стартовий майданчик та низка остаточних тестів — всі ці етапи можуть призвести до подальших затримок запуску.

Якщо NASA доведеться відкласти запуск чи через погоду, технічну неладність або ж іншу проблему, у агентства є запасний план. Artemis I залишиться на стартовому майданчику, а NASA спробує повторити спробу 2 вересня. А якщо і 2 вересня щось піде не так, вченим залишається сподіватися, що третя спроба виявиться вдалою: наступна резервна дата запуску призначена на 5 вересня.

Завдяки великому успіху дослідження Марса та отримання Джеймсом Веббом дивовижних результатів Конгрес США підштовхує NASA до збільшення кількості запусків щороку. Це означає пошук нових способів заощадити на витратах, одним із яких є використання багаторазових ракет Artemis I — SLS.

Крім повернення людини на Місяць, у NASA є й інші великі плани з дослідження космосу. Так, наприклад, також можлива пілотована місія на Марс, запланована на 2030-ті роки. Якщо найпотужніша ракета з коли-небудь створених виправдає себе, систему SLS можна буде використовувати ширше.

Нагадаємо, що раніше NASA представило список із 18 космонавтів, які полетять на супутник Землі. Список включає 9 жінок, але лише одна з них ступить на поверхню Місяця у 2025 році.