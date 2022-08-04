Зірка регбі, ветеран війни, пілот вертольота: топ-9 жінок, одна з яких полетить на Місяць

NASA створило список із 18 астронавтів, які полетять на Місяць. До нього входять 9 жінок, але лише одна з них ступить на поверхню супутника Землі в 2025 році.

В опублікованому NASA списку потенційних астронавтів, які в 2025 році полетять на Місяць, і хтось із них ступить на його поверхню, знаходиться 18 осіб. З них 9 жінок. І лише одна з дев'яти астронавток стане першою представницею прекрасної статі, яка здійснить політ на супутник Землі. І найімовірніше вона також стане першою, хто ступить на поверхню Місяця. Адже до цього на Місяць 50 років тому літали лише чоловіки, і відповідно були на його поверхні лише вони. До списку жінок входять зірка регбі, пілот вертольота, ветерани війни в Іраку, а також астронавтки, котрі ще жодного разу не були в космосі, повідомляє Daily Mail.

Хто ж із жінок полетить уперше на Місяць у 2025 році? Подаємо список із 9 кандидатів. І як говорили в популярному у 80-ті та 90-ті роки минулого століття голлівудському фантастичному фільмі "Горець": "Залишиться лише один". У цьому випадку лише одна.

Кейла Беррон

[ + – ] Кейла Беррон Фото: NASA

Вік: 34 роки

Час перебування в космосі: 176 днів 2 години 39 хвилин.

Кейла Беррон стала астронавткою NASA у 2017 році у віці 29 років. Вона навчалася в Кембриджському університеті, Велика Британія, і здобула ступінь магістра ядерної інженерії.

Беррон була учасницею місії SpaceX Crew-3 на МКС, яка стартувала 10 листопада 2021 року. Під час перебування на станції вона здійснила шестигодинний вихід у відкритий космос. Беррон повернулася у березні цього року, провівши на орбіті майже 177 днів.

Крістіна Кох

[ + – ] Крістіна Кох Фото: NASA

Вік: 43 роки

Час перебування в космосі: 328 днів 13 годин 58 хвилин

Крістіна Кох є рекордсменкою за найтривалішим одиночним космічним польотом жінки, провівши на орбіті 328 днів на МКС у період із 2019 по 2020 рік.

Також Кох разом із Джессікою Меїр, яка також є у цьому списку, здійснили перший вихід у відкритий космос, у якому брали участь лише жінки. Загалом Кох 6 разів виходила у відкритий космос, де провела разом 42 години 15 хвилин.

У 2020 році журнал Time додав Кох до списку найвпливовіших людей планети. 43-річна жінка раніше працювала в Антарктиді, а також брала участь у створенні приладів для космічного апарату "Юнона", який займається вивченням Юпітера та його супутників.

Ніколь Манн

[ + – ] Ніколь Манн Фото: NASA

Вік: 45

Час перебування в космосі: 0 днів

Ніколь Манн — пані полковник морської піхоти та колишня льотчиця-випробувачка, котра здійснила 47 бойових вильотів в Іраку й Афганістані. Загалом вона налітала понад 2 500 годин на 25 різних літаках.

Майже десять років тому її обрали для навчання, щоб вона стала астронавткою NASA. У 2021 році її обрали як учасницю місії SpaceX Crew-5, яка вирушить на МКС уже у вересні цього року.

Енн Макклейн

[ + – ] Енн Макклейн Фото: NASA

Вік: 43 роки

Час перебування в космосі: 203 дні 15 годин 16 хвилин

Енн Макклейн — колишня льотчиця військового вертольота та ветеран війни в Іраку. Вона була справжньою зіркою регбі у Великій Британії та грала в англійській жіночій Прем'єр-лізі. Вона справжня фанатка фільму "Найкращий стрілець" ("Top Gun") із Томом Крузом у головній ролі. Макклейн переглянула сотні разів фільм 1986 року про військового льотчика і тому вона також стала пілотом.

Макклейн провела в космосі загалом 204 дні та здійснила 2 виходи у відкритий космос загальною тривалістю 13 годин і 8 хвилин під час своєї місії на МКС.

Джессіка Меїр

[ + – ] Джессіка Меїр Фото: NASA

Вік: 45

Час перебування в космосі: 204 дні 15 годин 19 хвилин

Джессіка Меїр уперше вирішила стати астронавткою у п'ятирічному віці. Її обрали для роботи в NASA у 2013 році. Вона вирушила на МКС на борту російського космічного корабля "Союз" у вересні 2019 року.

Разом із Крістіною Кох, як уже згадувалося вище, вона здійснила перший вихід у відкритий космос повністю жіночим складом у жовтні 2019 року. Крім англійської, володіє російською і шведською мовами. До того як стати астронавткою, вона займалася вивченням фізіології тварин в екстремальних умовах.

Жасмін Могбелі

[ + – ] Жасмін Могбелі Фото: NASA

Вік: 39

Час перебування в космосі: 0 днів

Жасмін Могбелі є льотчицею військового вертольота, а також матір'ю двох дівчаток-близнючок. Жінку додали до складу місії на МКС SpaceX Crew-7, яка вирушить у космос не раніше 2023 року.

Для Могбелі, яка стала астронавткою NASA у 2017 році, це буде перший космічний політ. Як льотчиця-випробувачка вона здійснила понад 150 вильотів і налітала 2 000 годин на більш ніж 25 різних літаках.

Кейт Рубінс

[ + – ] Кейт Рубінс Фото: NASA

Вік: 43 роки

Час перебування в космосі: 300 днів 1 година 31 хвилина.

Кейт Рубінс стала 60-ю жінкою, яка здійснила політ у космос, коли в липні 2016 року вона вирушила на МКС. Під час своєї місії на станції, Рубінс стала першою людиною, яка секвенувала ДНК у космосі.

Рубінс — мікробілогиня, має докторський ступінь і сама себе називає "мисливицею за вірусами". На МКС Рубінс вивчала, як зміни гравітації впливають на серцево-судинні клітини.

Джессіка Уоткінс

[ + – ] Джессіка Уоткінс Фото: NASA

Вік: 34 роки

Час перебування у космосі: вона зараз у космосі

Джесіка Уоткінс зараз перебуває на МКС, куди вона вирушила до складу місії SpaceX Crew-4 у квітні цього року. Уоткінс також працювала в Лабораторії реактивного руху NASA та була учасницею наукової групи марсоходу Curiosity. Уоткінс за освітою геолог і закінчила аж три американські університети.

Стефані Вілсон

[ + – ] Стефані Вілсон Фото: NASA

Вік: 55 років

Час перебування в космосі: 42 дні 23 години 46 хвилин

Стефані Вілсон стала другою чорношкірою жінкою у космосі та є ветераном трьох польотів шатлів NASA на МКС у 2006, 2007 і 2010 роках. Вілсон є найстаршою афроамериканкою серед жінок-астронавтів NASA, а також вона найбільше серед афроамериканок провела часу в космосі.

Якщо її оберуть як першу жінку, котра полетить на Місяць, то вона стане найстарішою людиною, яка побувала на супутнику Землі. Астронавту Алану Шепарду в 1971 році, коли він відвідав Місяць, було 47 років. Вілсон отримав ступінь бакалавра інженерних наук у Гарвардському університеті та ступінь магістра аерокосмічної техніки в Університеті штату Техас.

До речі, Фокус уже писав про те, що через 50 років на Місяці все ще видно сліди астронавтів, які відвідували Місяць уперше. Це підтверджують знімки орбітального космічного апарату.

Також Фокус писав про те, що на Місяці знайдено дуже комфортні для людини місця, де можна буде створити первісну космічну базу.