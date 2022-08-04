Звезда регби, ветеран войны, пилот вертолета: топ-9 женщин, одна из которых полетит на Луну

NASA создало список из 18 астронавтов, которые полетят на Луну. В него входят 9 женщин, но только одна из них ступит на поверхность спутника Земли в 2025 году.

В опубликованном NASA списке потенциальных астронавтов, которые в 2025 году полетят на Луну, и кто-то из них ступит на ее поверхность, находится 18 человек. Из них 9 женщин. И только одна из девяти астронавтов-женщин станет первой представительницей прекрасного пола, которая свершит полет на спутник Земли. И скорее всего она также станет первой, кто ступит на поверхность Луны. Ведь до этого на Луну 50 лет назад летали только мужчины, и соответственно были на ее поверхности только они. В список женщин входят звезда регби, пилот вертолета, ветераны войны в Ираке, а также астронавты, которые еще ни разу не были в космосе, сообщает Daily Mail.

Кто же из женщин полетит впервые на Луну в 2025 году? Представляем список из 9 кандидатов. И как говорили в популярном в 80-е и 90-е годы прошлого века голливудском фантастическом фильме "Горец": "Останется только один". В этом случае, только одна.

Кейла Бэррон

[ + – ] Кейла Бэррон Фото: NASA

Возраст: 34 года

Время пребывания в космосе: 176 дней 2 часа 39 минут.

Кейла Бэррон стала астронавтом NASA в 2017 году в возрасте 29 лет. Она училась в Кембриджском университете, Великобритания, и получила степень магистра ядерной инженерии.

Беррон была участником миссии SpaceX Crew-3 на МКС, которая стартовала 10 ноября 2021 года. Во время пребывания на станции она совершила шестичасовой выход в открытый космос. Беррон вернулась в марте этого года, проведя на орбите почти 177 дней.

Кристина Кох

[ + – ] Кристина Кох Фото: NASA

Возраст: 43 года

Время пребывания в космосе: 328 дней 13 часов 58 минут

Кристина Кох является рекордсменкой по самому продолжительному одиночному космическому полету женщины, проведя на орбите 328 дней на МКС в период с 2019 по 2020 год.

Также Кох вместе с Джессикой Меир, которая также есть в этом списке, совершили первый выход в открытый космос, в котором принимали участие только женщины. В общей сложности Кох 6 раз выходила в открытый космос, где провела совокупно 42 часа 15 минут.

В 2020 году журнал Time включил Кох в список самых влиятельных людей планеты. 43-летняя женщина ранее работала в Антарктиде, а также участвовала в создании приборов для космического аппарата "Юнона", который занимается изучением Юпитера и его спутников.

Николь Манн

[ + – ] Николь Манн Фото: NASA

Возраст: 45

Время пребывания в космосе: 0 дней

Николь Манн — полковник морской пехоты и бывший летчик-испытатель, которая совершила 47 боевых вылетов в Ираке и Афганистане. В общей сложности она налетала более 2500 часов на 25 различных самолетах.

Почти десять лет назад ее выбрали для обучения, чтобы она стала астронавтом NASA. В 2021 году ее выбрали в качестве участницы миссии SpaceX Crew-5, которая отправится на МКС уже в сентябре этого года.

Энн Макклейн

[ + – ] Энн Макклейн Фото: NASA

Возраст: 43 года

Время нахождения в космосе: 203 дня 15 часов 16 минут

Энн Макклейн — бывший пилот военного вертолета и ветеран войны в Ираке. Она была настоящей звездой регби в Великобритании и играла в английской женской Премьер-лиге. Она настоящая фанатка фильма "Настоящий стрелок" ("Top Gun") с Томом Крузом в главной роли. Макклейн пересмотрела сотни раз фильм 1986 года о военном летчике и поэтому она также стала пилотом.

Макклейн провела в космосе в общей сложности 204 дня и совершила 2 выхода в открытый космос общей продолжительностью 13 часов и 8 минут во время своей миссии на МКС.

Джессика Меир

[ + – ] Джессика Меир Фото: NASA

Возраст: 45

Время пребывания в космосе: 204 дня 15 часов 19 минут

Джессика Меир впервые решила стать астронавтом в пятилетнем возрасте. Ее выбрали для работы в NASA в 2013 году. Она отправилась на МКС на борту российского космического корабля "Союз" в сентябре 2019 года.

Вместе с Кристиной Кох, как уже упоминалось выше, она совершила первый выход в открытый космос полностью женским составом в октябре 2019 года. Кроме английского, владеет русским и шведским языками. До того, как стать астронавтом, она занималась изучением физиологии животных в экстремальных условиях.

Жасмин Могбели

[ + – ] Жасмин Могбели Фото: NASA

Возраст: 39

Время пребывания в космосе: 0 дней

Жасмин Могбели является пилотом военного вертолета, а также матерью двух девочек-близнецов. Женщину включили в состав миссии на МКС SpaceX Crew-7, которая отправится в космос не раньше 2023 года.

Для Могбели, которая стала астронавтом NASA в 2017 году, это будет первый космический полет. В качестве летчика-испытателя она совершила более 150 вылетов и налетала 2000 часов на более чем 25 различных самолетах.

Кейт Рубинс

[ + – ] Кейт Рубинс Фото: NASA

Возраст: 43 года

Время пребывания в космосе: 300 дней 1 час 31 минута.

Кейт Рубинс стала 60-й женщиной, совершившей полет в космос, когда в июле 2016 года она отправилась на МКС. Во время своей миссии на станции, Рубинс стала первым человеком, который секвенировал ДНК в космосе.

Рубинс – микробилог, имеет докторскую степень и сама себя называет "охотником за вирусами". На МКС Рубинс изучала, как изменения гравитации влияют на сердечно-сосудистые клетки.

Джессика Уоткинс

[ + – ] Джессика Уоткинс Фото: NASA

Возраст: 34 года

Время пребывания в космосе: она сейчас в космосе

Джессика Уоткинс сейчас находится на МКС, куда она отправилась в составе миссии SpaceX Crew-4 в апреле этого года. Уоткинс также работала в Лаборатории реактивного движения NASA и была участником научной группы марсохода Curiosity. Уоткинс по образованию геолог и закончила целых три американских университета.

Стефани Уилсон

[ + – ] Стефани Уилсон Фото: NASA

Возраст: 55 лет

Время пребывания в космосе: 42 дня 23 часа 46 минут

Стефани Уилсон стала второй чернокожей женщиной в космосе и является ветераном трех полетов шаттлов NASA на МКС в 2006, 2007 и 2010 годах. Уилсон является самой старшей афроамериканкой среди женщин-астронавтов NASA, а также она больше всего среди афроамериканок провела в космосе.

Если ее выберут в качестве первой женщины, которая полетит на Луну, то она станет самым старым человеком, который побывал на спутнике Земли. Астронавту Алану Шепарду в 1971 году, когда он посетил Луну, было 47 лет. Уилсон получил степень бакалавра инженерных наук в Гарвардском университете и степень магистра аэрокосмической техники в Университете штата Техас.

Кстати, Фокус уже писал о том, что спустя 50 лет на Луне все еще видны следы астронавтов, которые посещали Луну в первый раз. Это доказывают снимки орбитального космического аппарата.

Также Фокус писал о том, что на Луне обнаружены очень комфортные для человека места, где можно будет создать первоначальную космическую базу.