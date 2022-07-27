Обратно в пещеры. Орбитальный аппарат обнаружил на Луне места, где смогут комфортно жить люди

На спутнике Земли имеются места, температура в которых всегда на уровне примерно +17 градусов Цельсия.

С помощью космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter ученые обнаружили на Луне впадины, в которые не поступает очень много солнечного света. Эти впадины могут вести к пещерам под поверхностью Луны. Данные компьютерного моделирования показывают, что эти территории можно будет использовать для оборудования мест постоянного присутствия человека на спутнике Земли, ведь они имеют очень комфортную для жизни температуру, сообщает Phys.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Американские ученые считают, что во впадинах и пещерах, к которым они могут вести, температура всегда находится на уровне примерно +17 градусов Цельсия. Для сравнения температура на поверхности Луны днем может подниматься до +127 градусов Цельсия, а ночью опускаться до -173 градуса Цельсия. Это значит, что в подобных углублениях можно оборудовать места для жизни и работы будущих исследователей спутника Земли.

[ + – ] С помощью космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter ученые обнаружили на Луне впадины, в которые не поступает очень много солнечного света. Эти впадины могут вести к пещерам под поверхностью Луны Фото: NASA

Учитывая тот факт, что день на Луне длится примерно 15 земных дней, а ночь имеет такую же продолжительность, то обнаружение природных укрытий на спутнике Земли имеет важное значение для будущего планирования расположения лунных баз.

Данные аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter показывают наличие на Луне более 200 впадин, которые могут вести к пещерам под поверхностью. В этих впадинах не только комфортная температура, но еще они могут защитить астронавтов от космических лучей, солнечного излучения и падения микрометеоритов.

[ + – ] Данные аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter показывают наличие на Луне более 200 впадин, которые могут вести к пещерам под поверхностью. В этих впадинах не только комфортная температура, но еще они могут защитить астронавтов от космических лучей, солнечного излучения и падения микрометеоритов Фото: NASA

"Эти впадины на Луне представляют собой удивительную особенность местного рельефа, и мы считаем, что как минимум 16 этих впадин из более чем двухсот обнаруженных, являются разрушенными лавовыми трубками", — говорит Тайлер Хорват из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США.

Лавовые трубки, как и на Земле, появляются из потоков лавы. Они образуются, когда расплавленная лава продолжает течь под образовавшейся твердой породой из застывшей лавы. В результате появляется так называемый туннель. Когда верхняя часть лавовой трубки разрушается, то появляется впадина, которая может вести к пещере, которая является остальной частью лавовой трубки.

[ + – ] Данные наблюдений с космического аппарата показывают, что как минимум две впадины точно ведут к большим пещерам под поверхностью Фото: NASA

Данные наблюдений с космического аппарата показывают, что как минимум две впадины точно ведут к большим пещерам под поверхностью. Одна из таких впадин представляет особый интерес для ученых. Она находится в регионе под названием Море Спокойствия, имеет примерную глубину 100 м и ширину 60-70 м.

"Человек начал свой эволюционный путь в пещерах на Земле, так почему бы нам снова не вернуться в пещеры, только уже на Луне, чтобы можно было исследовать спутник Земли и обустроить постоянные места нашего присутствия там", — говорит Дэвид Пейдж из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter с 2009 года вращается вокруг Луны и все эти годы собирает важную информацию о спутнике Земли.

Как уже писал Фокус, фотографии этого же орбитального аппарата показали, что на Луне до сих пор видны следы астронавтов миссии "Аполлон-11". Американские астронавты этой миссии были первыми людьми, которые ступили на поверхность Луны в 1969 году.

Также Фокус писал о том, что ученые представили проект транспортной системы, которую они назвали космическим лифтом. С помощью этого лифта можно будет доставлять грузы и людей не только на орбиту, но и на Луну и Марс.