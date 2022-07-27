Назад у печери. Орбітальний апарат знайшов на Місяці місця, де зможуть комфортно жити люди

На супутнику Землі є місця, температура яких завжди на рівні приблизно +17 градусів Цельсія.

За допомогою космічного апарату Lunar Reconnaissance Orbiter учені знайшли на Місяці западини, в які не надходить дуже багато сонячного світла. Ці западини можуть вести до печер під поверхнею Місяця. Дані комп'ютерного моделювання показують, що ці території можна використовувати для обладнання місць постійної присутності людини на супутнику Землі, адже вони мають дуже комфортну для життя температуру, повідомляє Phys.

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Американські вчені вважають, що в западинах і печерах, до яких вони можуть вести, температура завжди становить приблизно +17 градусів Цельсія. Для порівняння температура на поверхні Місяця вдень може підніматися до +127 градусів за Цельсієм, а вночі опускатися до -173 градусів за Цельсієм. Це означає, що в подібних поглибленнях можна обладнати місця для життя та роботи майбутніх дослідників супутника Землі.

[ + – ] За допомогою космічного апарату Lunar Reconnaissance Orbiter вчені виявили на Місяці западини, в які не надходить дуже багато сонячного світла. Ці западини можуть вести до печер під поверхнею Місяця Фото: NASA

Враховуючи той факт, що день на Місяці триває приблизно 15 земних днів, а ніч має таку ж тривалість, то виявлення природних сховищ на супутнику Землі має важливе значення для майбутнього планування розташування місячних баз.

Дані апарату Lunar Reconnaissance Orbiter показують наявність на Місяці понад 200 западин, які можуть призвести до печер під поверхнею. У цих западинах не тільки комфортна температура, але ще вони можуть захистити астронавтів від космічних променів, сонячного випромінювання і падіння мікрометеоритів.

[ + – ] Дані апарату Lunar Reconnaissance Orbiter показують наявність на Місяці понад 200 западин, які можуть призвести до печер під поверхнею. У цих западинах не тільки комфортна температура, але ще вони можуть захистити астронавтів від космічних променів, сонячного випромінювання і падіння мікрометеоритів Фото: NASA

"Ці западини на Місяці є дивовижною особливістю місцевого рельєфу, і ми вважаємо, що як мінімум 16 цих западин із більш ніж двохсот виявлених, є зруйнованими лавовими трубками", — говорить Тайлер Хорват із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, США.

Лавові трубки, як і Землі, з'являються з потоків лави. Вони утворюються, коли розплавлена лава продовжує текти під твердою породою, що утворилася, із застиглої лави. Унаслідок цього з'являється так званий тунель. Коли верхня частина лавової трубки руйнується, з'являється западина, яка може вести до печери, яка є рештою лавової трубки.

[ + – ] Дані спостережень з космічного апарату показують, що як мінімум дві западини точно ведуть до великих печер під поверхнею Фото: NASA

Дані спостережень з космічного апарату показують, що як мінімум дві западини точно ведуть до великих печер під поверхнею. Одна з таких западин становить особливий інтерес для вчених. Вона знаходиться в регіоні під назвою Море Спокою, має приблизну глибину 100 м та ширину 60-70 м.

"Людина розпочала свій еволюційний шлях у печерах на Землі, тож чому б нам знову не повернутися в печери, тільки вже на Місяці, щоб можна було дослідити супутник Землі й облаштувати постійні місця нашої присутності там", — каже Девід Пейдж із Каліфорнійського університету в Лос -Анджелесі.

Космічний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter із 2009 року обертається навколо Місяця і всі ці роки збирає важливу інформацію про супутника Землі.

Як уже писав Фокус, фото цього ж орбітального апарату показали, що на Місяці досі видно сліди астронавтів місії "Аполлон-11". Американські астронавти цієї місії були першими людьми, які ступили на поверхню Місяця у 1969 році.

Також Фокус писав про те, що вчені презентували проєкт транспортної системи, яку вони назвали космічним ліфтом. За допомогою цього ліфта можна буде доставляти вантажі та людей не лише на орбіту, а й на Місяць та Марс.