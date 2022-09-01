Усе має вийти. NASA готує до нового запуску ракету на Місяць: що відомо

Інженери космічного агентства вважають, що змогли вирішити проблеми під час першого запуску, а метеорологи кажуть, що буде хороша погода.

NASA продовжує посилену підготовку до найвідповідальнішої місії космічної агенції за останні місяці. У межах місії Artemis 1 до Місяця має вирушити космічний корабель Orion, який виведе в космос найпотужніша у світі ракета-носій Space Launch Sуstem. Старт ракети запланований на суботу, 3 вересня, пише SciTechDaily.

Метеорологи прогнозують, що під час запуску нової ракети має бути досить гарна погода. Принаймні вчені впевнені в цьому на 60%. Хоча в районі Космічного центру NASA імені Кеннеді в штаті Флорида, звідки стартує ракета, метеорологи прогнозує появу сильних дощів, які мають бути короткочасними. Погода не повинна завадити запуску, який має відбутися в межах двогодинного вікна між 21:17 та 23:17 за Києвом.

[ + – ] NASA продовжує посилену підготовку до найвідповідальнішої місії космічної агенції за останні місяці. У межах місії Artemis 1 до Місяця має вирушити космічний корабель Orion, який виведе в космос найпотужніша у світі ракета-носій Space Launch Sуstem. Фото: NASA

Водночас інженери NASA вважають, що змогли вирішити проблеми під час першого запуску ракети Space Launch Sуstem 29 серпня, який був скасований. Остаточні результати щодо статусу готовності ракети до польоту в NASA мають озвучити пізно ввечері в п'ятницю, 2 вересня.

Згідно із заявою NASA, підготовка до запуску ракети розпочнеться ще вранці в суботу. Фахівці повинні знову перевірити готовність всіх систем ракети, а також отримати нові дані про погоду. У NASA обіцяють вести пряму трансляцію старту ракети з космічним кораблем Orion на борту на тому ж YouTube каналі, де вели попередню трансляцію.

Як уже писав Фокус, 29 серпня мав відбутися дуже важливий і довгоочікуваний запуск найпотужнішої у світі ракети Space Launch Sуstem. Але під час підготовки до запуску інженери виявили проблеми під час заправки ракети паливом. Відбувся витік рідкого водню. Тому в NASA відклали запуск ракети на 3 вересня, хоча спочатку в космічному агентстві говорили про те, що в разі невдачі запуск перенесуть на 2 вересня.

Ракета-носій Space Launch System або SLS, як її називають скорочено, — поки що найкраще технічне досягнення вчених у цій галузі. Разом із космічним кораблем Orion на вершині ракета є справжнім велетнем — її висота становить майже 100 метрів. Конфігурація ракети не була порушена після невдалого запуску, і вона залишається чекати свого часу на стартовому майданчику.

Ракету SLS не дарма називають найпотужнішою у світі, адже її єдиний поки що конкурент, ракета Starship від SpaceX, ще не змогла продемонструвати своїх можливостей. Востаннє NASA створювала подібну ракету понад 50 років тому, і це була ракета "Сатурн-5", яка також брала участь у місячних місіях США.

[ + – ] Ракету SLS не дарма називають найпотужнішою у світі, адже її єдиний поки що конкурент, ракета Starship від SpaceX, ще не змогла продемонструвати своїх можливостей. Востаннє NASA створювала подібну ракету понад 50 років тому, і це була ракета "Сатурн-5", яка також брала участь у місячних місіях США. Фото: NASA

Ракета Space Launch System має відправити до Місяця космічний корабель Orion у межах місії Artemis 1. Це безпілотна місія, яка стане першим етапом на шляху до повернення людини на Місяць у межах місії Artemis 3 у 2025 році.

На борту космічного корабля Orion будуть лише манекени, одягнені в нові космічні костюми, які NASA потім "одягне" й на астронавтів, які полетять на Місяць.

Ці костюми оснащені спеціальними датчиками, які збиратимуть інформацію про вплив різних факторів на людину під час польоту до Місяця. Ці дані потім використовуватимуть для планування пілотованої місії.

Космічний корабель Orion перебуватиме в космосі 42 дні, він здійснить кілька обльотів Місяця і приводниться в океані на Землі в жовтні цього року. Звичайно, якщо все піде за планом і старт нової ракети до Місяця все ж таки відбудеться.

Фокус уже писав про те, що США та Китай планують висадку людини в тому самому місці. Справа в тому, що на Південному полюсі Місяця, швидше за все, можна виявити багато водного льоду, який необхідний для виконання місячних місій, адже з нього можна видобути воду.