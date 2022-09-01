Все должно получиться. NASA готовит к новому запуску ракету на Луну: что известно

Инженеры космического агентства считают, что смогли решить возникшие проблемы во время первого запуска, а метеорологи говорят, что будет хорошая погода.

NASA продолжает усиленную подготовку к самой ответственной миссии космического агентства за последние месяцы. В рамках миссии Artemis 1 к Луне должен отправиться космический корабль Orion, который выведет в космос самая мощная в мире ракета-носитель Space Launch Sуstem. Старт ракеты запланирован на субботу, 3 сентября, пишет SciTechDaily.

Метеорологи прогнозируют, что во время запуска новой ракеты должна быть достаточно хорошая погода. По крайней мере, ученые уверенны в этом на 60%. Хотя в районе Космического центра NASA имени Кеннеди в штате Флорида, откуда стартует ракета, метеорологи прогнозирует появление сильных дождей, которые должны быть кратковременными. Погода не должна помешать запуску, который должен состояться в рамках двухчасового окна между 21:17 и 23:17 по Киеву.

[ + – ] NASA продолжает усиленную подготовку к самой ответственной миссии космического агентства за последние месяцы. В рамках миссии Artemis 1 к Луне должен отправится космический корабль Orion, который выведет в космос самая мощная в мире ракета-носитель Space Launch Sуstem Фото: NASA

В то же время инженеры NASA считают, что смогли решить возникшие проблемы во время первого запуска ракеты Space Launch Sуstem 29 августа, который был отменен. Окончательные результаты о статусе готовности ракеты к полету в NASA должны озвучить поздно вечером в пятницу, 2 сентября.

Согласно заявлению NASA, подготовка к запуску ракеты начнется еще утром в субботу. Специалисты должны будут снова проверить готовность всех систем ракеты, а также получить новые данные о погоде. В NASA обещают вести прямую трансляцию старта ракеты с космическим кораблем Orion на борту на том же YouTube-канале, где велась предыдущая трансляция.

Как уже писал Фокус, 29 августа должен был состоятся очень важный и долгожданный запуск самой мощной в мире ракеты Space Launch Sуstem. Но при подготовке к запуску инженеры обнаружили проблемы во время заправки ракеты топливом. Произошла утечка жидкого водорода. Поэтому в NASA отложили запуск ракеты на 3 сентября, хотя изначально в космическом агентстве говорили о том, что в случае неудачи запуск будет перенесен на 2 сентября.

Ракета-носитель Space Launch System или SLS, как ее называют сокращенно, представляет собой пока что лучшее техническое достижение ученых в этой области. Вместе с космическим кораблем Orion на вершине ракета являет собой настоящего исполина – ее высота составляет почти 100 метров. Конфигурация ракеты не была нарушена после неудачного запуска, и она остается ждать своего часа на стартовой площадке.

Ракету SLS не зря называют самой мощной в мире, ведь ее единственный пока конкурент, ракета Starship от SpaceX, еще не смогла продемонстрировать своих возможностей. Последний раз NASA создавала подобную ракету более 50 лет назад и это была ракета Сатурн-5, которая также принимала участие в лунных миссиях США.

[ + – ] Ракету SLS не зря называют самой мощной в мире, ведь ее единственный пока конкурент, ракета Starship от SpaceX, еще не смогла продемонстрировать своих возможностей. Последний раз NASA создавала подобную ракету более 50 лет назад и это была ракета Сатурн-5, которая также принимала участие в лунных миссиях США Фото: NASA

Ракета Space Launch System должна отправить к Луне космический корабль Orion в рамках миссии Artemis 1. Это беспилотная миссия, которая станет первым этапом на пути к возращению человека на Луну в рамках миссии Artemis 3 в 2025 году.

На борту космического корабля Orion будут находится только манекены, одетые в новые космические костюмы, которые NASA потом "наденет" и на астронавтов, летящих на Луну.

Эти костюмы оснащены специальными датчиками, которые будут собирать информацию о влиянии разных факторов на человека во время полета к Луне. Эти данные потом будут использоваться для планирования пилотируемой миссии.

Космический корабль Orion будет находится в космосе 42 дня, он совершит несколько облетов Луны и приводнится в океане на Земле в октябре этого года. Конечно если все пойдет по плану и старт новой ракеты к Луне все же состоится.

Фокус уже писал о том, что США и Китай планируют высадку человека в одном и том же месте. Дело в том, что на Южном полюсе Луны скорее всего можно обнаружить много водного льда, который необходим для выполнения лунных миссий, ведь из него можно добыть воду.