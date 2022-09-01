Битва за Луну. США и Китай планируют высадку человека в одном и том же месте

Возможно двум странам придется конкурировать за ограниченные ресурсы на поверхности Луны.

На Южном полюсе Луны может стать немного тесно из-за того, что и NASA и Китайское космическое агентство хотят начать освоение Луны в одних и тех же местах. И США, и Китай хотят извлечь максимальную выгоду из добычи ограниченных ресурсов на Луне и это может привести к конфликту, пишет Gizmodo.

NASA планирует вернуть человека на Луну уже в 2025 году в рамках миссии Artemis 3. Об этой миссии, а также о том, что NASA планировало отправить космический корабль к Луне 29 августа в рамках миссии Artemis 1, Фокус уже писал. Запуск из-за технических проблем был отменен и его перенесли, как уже писал Фокус, на 3 сентября.

Согласно плану NASA, в 2025 году на Луну снова ступит нога человека впервые за 50 лет с момента окончания миссий "Аполлон". В связи с этим, как уже писал Фокус, американское космическое агентство представило 13 возможных мест для высадки астронавтов на Луне.

Высадка человека на Луне должна состояться в районе Южного полюса спутника Земли. Этот регион представляет особую ценность, так как здесь скорее всего, находится водный лед в затененных областях поверхности Луны.

[ + – ] Высадка человека на Луне должна состоятся в районе Южного полюса спутника Земли. Это регион представляет особую ценность, так как здесь скорее всего находится водный лед в затененных областях поверхности Луны Фото: NASA/JPL/USGS

Вода – это не просто ценный ресурс, это жизненно необходимый ресурс не только для самих астронавтов, но воду также можно использовать для производства ракетного топлива. Таким образом Луна может стать аванпостом для полетов на Марс.

Этим и другими ценными ресурсами хочет воспользоваться также и Китай. Недавно китайские ученые представили 10 потенциальных мест для посадки своих новых космических аппаратов. И самое интересное, что они немного совпадают с местами, которые определило NASA. Как и американцы, китайцы хотят провести посадку в районе Южного полюса, возле кратеров Шеклтон, Хоуорт и Нобиле.

Но если NASA уже планирует высадить астронавтов на Луну в этих местах, то Китай пока планирует беспилотную миссию под названием "Чанъе-7". Она будет включать в себя орбитальный аппарат, посадочный аппарат, луноход и даже небольшой летательный аппарат. Китайские ученые также хотят начать "охоту" за водяным льдом и эта миссия запланирована на 2024 год.

Идеальное место для посадки на Луне выбрать очень сложно. Ведь здесь места, которые постоянно подвержены солнечному излучению, а есть места, которые находятся в тени. Для планирования лунной миссии нужно, чтобы в регионе для посадки было нужно сочетание и тех, и других мест.

[ + – ] Идеальное место для посадки на Луне выбрать очень сложно. Ведь здесь места, которые постоянно подвержены солнечному излучению, а есть места, которые находятся в тени. Для планирования лунной миссии нужно, что бы в регионе для посадки было нужно сочетание и тех, и других мест Фото: NASA/JSC

Солнечный свет нужен и космическим аппаратам, и астронавтам, для получения энергии, а в затененных областях можно найти водяной лед. Таким образом, вариантов правильных мест посадки на Луне, не так и много и у NASA, и у Китайского космического агентства.

Ситуация обостряется тем, что США и Китай – это конкуренты в освоении Луны. Обе страны хотят построить лунные базы на Южном полюсе спутника Земли уже в 2030-х годах. И на данный момент нет никаких признаков сотрудничества в этом плане между двумя странами.

Фокус уже писал о том, что два месяца назад глава NASA обвинил Китай в попытке "захватить" Луну, но КНР отбросила эти обвинения. Позже Фокус писал о том, что ученые объяснили, почему Китай не сможет установить контроль над спутником Земли.

А несколько дней назад глава NASA Билл Нельсон раскритиковал подход Китая к исследованию космоса, и заявил, что КНР не готова к сотрудничеству со Штатами. В ответ на это китайские СМИ раскритиковали лунную программу NASA после того, как американцам не удалось отправить к Луне ракету-носитель Space Launch System в рамках миссии Artemis-1.

Как пишет издание Gizmodo, и США, и Китай, сейчас занимаются уменьшением количества потенциальных мест для посадки как астронавтов, так и космических аппаратов. И пока неясно, что случится, когда эти места на Луне будут совпадать.

Фокус также писал о том, что ученые оценили примерную стоимость всех ресурсов, которые можно найти на Луне и получилась очень впечатляющая сумма.