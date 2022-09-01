Битва за Місяць. США та Китай планують висадку людини в одному і тому ж місці

Можливо, двом країнам доведеться конкурувати за обмежені ресурси на поверхні Місяця.

На Південному полюсі Місяця може стати трохи тісно через те, що і NASA, і Китайське космічне агентство хочуть розпочати освоєння Місяця в тих самих місцях. І США, і Китай хочуть отримати максимальну вигоду з видобутку обмежених ресурсів на Місяці, і це може призвести до конфлікту, пише Gizmodo.

NASA планує повернути людину на Місяць вже у 2025 році в межах місії Artemis 3. Про цю місію, а також про те, що NASA планувало відправити космічний корабель на Місяця 29 серпня в межах місії Artemis 1, Фокус уже писав. Запуск через технічні проблеми скасували і його перенесли, як уже писав Фокус, на 3 вересня.

Згідно з планом NASA, 2025 року на Місяць знову ступить нога людини вперше за 50 років з моменту закінчення місій "Аполлон". У зв'язку з цим, як уже писав Фокус, американське космічне агентство представило 13 можливих місць для висадки астронавтів на Місяці.

Висаджування людини на Місяці має відбутися в районі Південного полюса супутника Землі. Цей регіон представляє особливу цінність, тому що тут, найімовірніше, знаходиться водний лід у затінених областях поверхні Місяця.

[ + – ] Висадка людини на Місяці має відбутися в районі Південного полюса супутника Землі. Це регіон представляє особливу цінність, тому що тут швидше за все знаходиться водний лід у затінених областях поверхні Місяця Фото: луна

Вода — це не просто цінний ресурс, це життєво необхідний ресурс не тільки для самих астронавтів, але воду також можна використовувати для виробництва ракетного палива. Так, Місяць може стати аванпостом для польотів на Марс.

Цим та іншими цінними ресурсами хоче скористатися також Китай. Нещодавно китайські вчені представили 10 потенційних місць для посадки нових космічних апаратів. І найцікавіше, що вони трохи співпадають із місцями, які визначило NASA. Як і американці, китайці хочуть провести посадку в районі Південного полюса, біля кратерів Шеклтон, Хоуорт та Нобілі.

Але якщо NASA вже планує висадити астронавтів на Місяць у цих місцях, то Китай поки планує безпілотну місію під назвою "Чаньє-7". Вона включатиме орбітальний апарат, посадковий апарат, місяцехід і навіть невеликий літальний апарат. Китайські вчені також хочуть розпочати "полювання" за водяним льодом, і ця місія запланована на 2024 рік.

Ідеальне місце для посадки на Місяці вибрати дуже складно. Адже тут місця, які постійно схильні до сонячного випромінювання, а є місця, які перебувають у тіні. Для планування місячної місії потрібно, щоб у регіоні для посадки потрібно поєднання і тих, і інших місць.

[ + – ] Ідеальне місце для посадки на Місяці вибрати дуже складно. Адже тут місця, які постійно схильні до сонячного випромінювання, а є місця, які перебувають у тіні. Для планування місячної місії потрібно, щоб у регіоні для посадки було потрібне поєднання і тих, і інших місць Фото: луна

Сонячне світло потрібне і космічним апаратам, і астронавтам, для отримання енергії, а в затінених областях можна знайти водяний лід. Так, варіантів правильних місць посадки на Місяці, не так багато і у NASA, і у Китайського космічного агентства.

Ситуація загострюється тим, що США та Китай — це конкуренти у освоєнні Місяця. Обидві країни хочуть збудувати місячні бази на Південному полюсі супутника Землі вже у 2030-х роках. І зараз немає жодних ознак співробітництва у цьому плані між двома країнами.

Фокус вже писав про те, що два місяці тому глава NASA звинуватив Китай у спробі "захопити" Місяць, але КНР відкинула ці звинувачення. Пізніше Фокус писав, що вчені пояснили, чому Китай не зможе встановити контроль над супутником Землі.

А кілька днів тому глава NASA Білл Нельсон розкритикував підхід Китаю до дослідження космосу і заявив, що КНР не готова до співпраці зі Штатами. У відповідь китайські ЗМІ розкритикували місячну програму NASA після того, як американцям не вдалося відправити до Місяця ракету-носій Space Launch System в межах місії Artemis-1.

Як пише видання Gizmodo, США, Китай, зараз займаються зменшенням кількості потенційних місць для посадки як астронавтів, так і космічних апаратів. І поки незрозуміло, що станеться, коли ці місця на Місяці збігатимуться.

Фокус також писав про те, що вчені оцінили зразкову вартість усіх ресурсів, які можна знайти на Місяці і вийшла дуже вражаюча сума.