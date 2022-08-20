У NASA показали потенційні місця для висадки астронавтів на Місяці (відео)

У межах програми Artemis космічне агентство виділило одні з найстаріших, невивчених та багатих на ресурси частин Місяця, на які може ступити нога людини.

Американське космічне агентство NASA визначило 13 потенційних місць посадки космічного апарату Artemida. Про це повідомляє пресслужба НАСА.

У межах програми з повернення людини на Місяць НАСА виділило 13 потенційних місць для посадки поблизу південного полюса Місяця. У космічному агентстві назвали визначення місць ще одним гігантським стрибком до повернення людей на Місяць уперше після відомої місії Аполлон.

"Коли ми це зробимо, це не буде схоже на жодну місію, яка була раніше. Астронавти вирушають у темні райони, які раніше не досліджувалися людьми, і закладають основу для майбутніх довгострокових перебування", — заявив заступник міністра відділу розвитку кампанії Artemis у НАСА Марк Кірашич.

НАСА виділило такі місця:

Фаустіні Рим А

Пік біля Шеклтона

Сполучний хребет

Розширення сполучного хребта

де Герлах, Обід 1

де Герлах, Обід 2

Масив Герлах-Кокер

Хоуорт

Масив Малаперт

Бета-плато Лейбніц

Нобайл Обід 1

Нобайл Обід 2

Обід Амундсена

Кожен із цих регіонів має свої геологічні особливості. Конкретні місця посадки тісно пов'язані з термінами запуску та безпекою посадки. Враховується схил місцевості, простота зв'язку із Землею та умови освітлення. Наголошується, що для вибору регіонів НАСА використало досвід, накопичений протягом десятиліть досліджень.

Південний пояс має багаті ресурси, а також ніколи до цього не був досліджений людьми. А деякі з місць посадки є одними із найстаріших частин Місяця.

Місія Artemis — це програма НАСА щодо повернення людей на Місяць. У місію увійде астронавт-жінка та людина з не білим кольором шкіри.

Нагадаємо, вчені заявили, що Земля здатна тримати навколо себе від 3 до 7 супутників залежно від їхнього розміру.

Раніше повідомлялося, що НАСА запустить космічний апарат із життям на борту. Там є живі організми, які вивчатимуться в умовах глибокого космосу.