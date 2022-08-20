В NASA показали потенциальные места для высадки астронавтов на Луне (видео)

В рамках программы Artemis космическое агентство выделило одни из самых старых, неизученных и богатых на ресурсы частей Луны, на которые может ступить нога человека.

Американское космическое агентство NASA определило 13 потенциальных мест для посадки космического аппарата Artemida. Об этом сообщает пресс-служба НАСА.

В рамках программы по возвращению человека на Луну, НАСА выделило 13 потенциальных мест для посадки вблизи южного полюса Луны. В космическом агентстве назвали определение мест еще одним гигантским скачком к возвращению людей на Луну впервые после известной миссии Аполлон.

"Когда мы это сделаем, это не будет похоже ни на одну миссию, которая была ранее. Астронавты отправляются в темные районы, ранее не исследовавшиеся людьми, и закладывают основу для будущих долгосрочных пребываний", — заявил замадминистратора отдела развития кампании Artemis в НАСА Марк Кирашич.

НАСА выделило такие места:

Фаустини Рим А

Пик возле Шеклтона

Соединительный хребет

Расширение соединительного хребта

де Герлах, Рим 1

де Герлаш Рим 2

Массив Герлах-Кокер

Хоуорт

Массив Малаперт

Бета- плато Лейбниц

Нобиле Рим 1

Нобайль Рим 2

Обод Амундсена

Каждый из этих регионов имеет свои геологические особенности. Конкретные места посадки тесно связаны со сроками запуска и безопасностью посадки. Учитывается склон местности, простота связи с Землей и условия освещения. Отмечается, что для выбора регионов НАСА использовало опыт, накопленный в течении десятилетий исследований.

Южный пояс обладает богатыми ресурсами, а также никогда до этого не был исследован людьми. А некоторые из мест посадки являются одними из самых старых частей Луны.

Миссия Artemis — это программа НАСА по возвращению людей на Луну. В миссию войдет астронавт-женщина и человек с не белым цветом кожи.

Напомним, ученые заявили, что Земля способна держать вокруг себя от 3 до 7 спутников в зависимости от их размера.

Ранее сообщалось, что НАСА запустит космический аппарат с жизнью на борту. Там находятся живые организмы, которые будут изучаться в условиях глубокого космоса.