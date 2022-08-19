Сколько спутников могло бы быть у Земли: ученые дали интригующий ответ

Новое исследование предполагает, что наша планета способна удержать рядом с собой несколько спутников и ученые выяснили сколько именно.

Американские ученые создали компьютерное моделирование, чтобы выяснить сколько спутников могли бы кружить вокруг Земли. Исследование показывает, что наше ночное небо могло бы быть заполнено сразу несколькими спутниками разных размеров, сообщает ScienceAlert.

Хотя новое исследование имеет теоретический характер, по словам ученых, оно может помочь выяснить, как сформировалась Земля и подобные ей планеты со своими спутниками за пределами Солнечной системы.

Ученые из Университета штата Техас в Арлингтоне задались вопросом: могли бы вокруг Земли вращаться две или больше Луны? Какого они должны быть размера, чтобы гравитационные взаимодействия не повлияли на саму планету, и Земля не сошла бы с орбиты?

Для этого ученые создали специальное компьютерное моделирование, чтобы понять сколько спутников может удерживать рядом с сбой такая планета, как Земля.

"Мы ввели в моделирование разные размеры гипотетических спутников, а также пытались соблюсти баланс расстояния между ними и самой Землей. Это нужно, чтобы несколько спутников, таких как Луна не улетели в космос или же наоборот не врезались в нашу планету", — говорит Билл Куорлз из Университета штата Техас, США.

Для того, чтобы выяснить количество потенциальных спутников, которые могут вращаться вокруг Земли или ей подобной планеты, ученые использовали спутники разных размеров.

Спутник с массой Луны;

Спутник с массой карликовой планеты Плутон, которая составляет примерно 1/6 размера Луны;

Спутник с массой карликовой планеты Церера, которая составляет примерно 1/100 размера Луны.

[ + – ] Для того, чтобы выяснить количество потенциальных спутников, которые могут вращаться вокруг Земли или ей подобной планеты, ученые использовали спутники разных размеров: с массой Луны, с массой карликовой планеты Плутон, которая составляет примерно 1/6 размера Луны и с массой карликовой планеты Церера, которая составляет примерно 1/100 размера Луны Фото: NASA

Моделирование показало, что вокруг Земли могут вращаться:

3 спутника, таких же как Луна;

4 спутника, таких же, как Плутон;

7 спутников, размером с Цереру.

"Эти условия будут верны, если в каждой группе спутников эти объекты будут иметь примерно одинаковый размер. Но у Юпитера и Сатурна, которые имеют десятки спутников, они отличаются по размеру. Это нужно будет учесть в дальнейших моделированиях", — говорит Суман Сатьял из Университета штата Техас.

Как уже писал Фокус, у Сатурна имеется целых 82 спутника, у Юпитера их немного меньше, а у Венеры и Меркурия спутников вообще нет.

[ + – ] Главные спутники Сатурна Фото: wikipedia

По словам Куорлза, количество спутников связано с тем, как формировались планеты на начальном этапе существования Солнечной системы, а также это зависит от того, где находятся эти планеты.

Ученые считают, что 14 спутников у планеты, такой как Земля может быть, если все они будут иметь одинаковый размер в своих категориях. Но если они будут иметь разный размер, то теоретически и вокруг Земли и вокруг другой землеподобной планеты во Вселенной может вращаться 7 спутников.

[ + – ] Ученые считают, что 14 спутников у планеты, такой как Земля может быть, если все они будут иметь одинаковый размер в своих категориях. Но если они будут иметь разный размер, то теоретически и вокруг Земли и вокруг другой землеподобной планеты во Вселенной может вращаться 7 спутников Фото: Flickr

"Наше моделирование не учитывало гравитационное влияние других планет Солнечной системы, потому что во Вселенной существуют огромное количество звездных систем, в которых имеется только одна планета. Пока что известно о двух потенциальных спутниках, которые обнаружили астрономы, но они вращаются вокруг планет, похожих на Юпитер. И расстояние между спутниками и планетами составляет примерное расстояние от Земли до Солнца, то есть 150 млн км", — говорит Куорлз.

По словам ученых, теоретически вокруг Земли могли бы вращаться как минимум 7 спутников разных размеров, которые должны были бы находиться на разных расстояниях от планеты. И это было бы, возможно, незабываемое ночное зрелище, которое можно увидеть только в фантастических фильмах.

Фокус уже писал о том, что скоро NASA отправит к Луне новую космическую миссию, в рамках которой на борту ракеты SLS в космос полетит новый аппарат с живыми организмами.

Также Фокус писал о том, что ученые придумали новый способ поиска инопланетных миров.