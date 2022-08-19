Скільки супутників могло бути в Землі: вчені дали інтригувальну відповідь

Нове дослідження передбачає, що наша планета здатна втримати поруч із собою кілька супутників і вчені з'ясували, скільки саме.

Американські вчені створили комп'ютерне моделювання, щоб з'ясувати, скільки супутників могли б кружляти навколо Землі. Дослідження показує, що наше нічне небо могло б бути заповнене кількома супутниками різних розмірів, повідомляє ScienceAlert.

Хоча нове дослідження має теоретичний характер, за словами вчених, воно може допомогти з'ясувати, як сформувалася Земля та подібні до неї планети зі своїми супутниками за межами Сонячної системи.

Учені з Університету штату Техас в Арлінгтоні запитали себе: чи могли б навколо Землі обертатися два або більше Місяця? Якого вони мають бути розміру, щоб гравітаційні взаємодії не вплинули на планету, і Земля не зійшла б з орбіти?

Для цього вчені створили спеціальне комп'ютерне моделювання, щоб зрозуміти, скільки супутників може утримувати поруч із собою така планета, як Земля.

"Ми ввели в моделювання різні розміри гіпотетичних супутників, а також намагалися дотриматися балансу відстані між ними і самою Землею. Це потрібно, щоб кілька супутників, таких як Місяць не відлетіли в космос або навпаки не врізалися в нашу планету", — говорить Білл Кворлз з Університету штату Техас, США.

Для того, щоб з'ясувати кількість потенційних супутників, які можуть обертатися навколо Землі або подібної до неї планети, вчені використовували супутники різних розмірів.

Супутник із масою Місяця;

Супутник із масою карликової планети Плутон, що становить приблизно 1/6 розміру Місяця;

Супутник із масою карликової планети Церера, що становить приблизно 1/100 розміру Місяця.

[ + – ] Для того, щоб з'ясувати кількість потенційних супутників, які можуть обертатися навколо Землі або подібної до неї планети, вчені використовували супутники різних розмірів: із масою Місяця, із масою карликової планети Плутон, яка становить приблизно 1/6 розміру Місяця і з масою карликової планети Церера, яка становить приблизно 1/100 розміру Місяця Фото: NASA

Моделювання показало, що навколо Землі можуть обертатися:

3 супутники, такі як Місяць;

4 супутники, такі як Плутон;

7 супутників, розміром із Цереру.

"Ці умови будуть правильні, якщо в кожній групі супутників ці об'єкти матимуть приблизно однаковий розмір. Але в Юпітера та Сатурна, які мають десятки супутників, вони відрізняються за розміром. Це потрібно буде врахувати у подальших моделюваннях", — каже Суман Сатьял з Університету штату Техас.

Як вже писав Фокус, у Сатурна є аж 82 супутники, у Юпітера їх трохи менше, а у Венери та Меркурія супутників взагалі немає.

[ + – ] Головні супутники Сатурна Фото: wikipedia

За словами Кворлза, кількість супутників пов'язана з тим, як формувалися планети на початковому етапі існування Сонячної системи, а також залежить від того, де знаходяться ці планети.

Учені вважають, що 14 супутників у планети, як-от Земля може бути, якщо всі вони будуть мати однаковий розмір у своїх категоріях. Але якщо вони матимуть різний розмір, то теоретично й навколо Землі та навколо іншої землеподібної планети у Всесвіті може обертатися 7 супутників.

[ + – ] Учені вважають, що 14 супутників у планети, як-от Земля може бути, якщо всі вони будуть мати однаковий розмір у своїх категоріях. Але якщо вони матимуть різний розмір, то теоретично й навколо Землі та навколо іншої землеподібної планети у Всесвіті може обертатися 7 супутників Фото: Flickr

"Наше моделювання не враховувало гравітаційний вплив інших планет Сонячної системи, тому що у Всесвіті існує величезна кількість зіркових систем, в яких є тільки одна планета. Поки що відомо про двох потенційних супутників, які виявили астрономи, але вони обертаються навколо планет, схожих на Юпітер. І відстань між супутниками та планетами складає приблизну відстань від Землі до Сонця, тобто 150 млн км", — каже Кворлз.

За словами вчених, теоретично навколо Землі могли б обертатися щонайменше 7 супутників різних розмірів, які мали б знаходитися на різних відстанях від планети. І це було б, можливо, незабутнє нічне видовище, яке можна побачити лише у фантастичних фільмах.

Фокус уже писав про те, що незабаром NASA відправить до Місяця нову космічну місію, в межах якої на борту ракети SLS у космос полетить новий апарат із живими організмами.

Також Фокус писав про те, що вчені вигадали новий спосіб пошуку інопланетних світів.