Допомогла "згоріла" планета. Учені вигадали новий спосіб пошуку інопланетних світів

Новий метод дозволить шукати екзопланети за межами Сонячної системи за допомогою радіотелескопів.

Група американських астрофізиків нещодавно представила своє нове дослідження, в межах якого вони запропонували новий метод виявлення планет у Чумацькому Шляху. Він заснований на радіовипромінюванні, а отже, екзопланети можна буде шукати за допомогою радіотелескопів, повідомляє ScienceAlert.

На сьогодні астрономи підтвердили існування понад 5 тисяч планет за межами Сонячної системи. Більшість цих екзопланет учені відкрили за допомогою транзитного методу. Цей спосіб виявлення полягає в тому, що планету можна знайти за допомогою зміни світності зірки, навколо якої вона обертається. Планета проходить поряд із зіркою, закриває частину її світла, астрономи так знаходять новий планетний об'єкт. Але якщо планета не знаходиться в момент пошуку між зіркою і телескопом, її знайти неможливо за допомогою транзитного способу виявлення.

У межах нового дослідження учені запропонували шукати екзопланети за допомогою радіотелескопів, використовуючи радіовипромінювання планет. Але планети, на відміну зірок, не випускають велику кількість радіовипромінювання. Але вчені вважають, що великі газові гіганти розміром із Юпітер можуть випускати достатню кількість радіовипромінювання, щоб їх можна було виявити за допомогою нового методу. Це випромінювання походить від магнітного поля екзопланети, коли заряджені частинки її рідної зірки стикаються з магнітосферою планети.

[ + – ] Учені вважають, що великі газові гіганти розміром із Юпітер можуть випускати достатню кількість радіовипромінювання, щоб їх можна було виявити. Це випромінювання походить від магнітного поля екзопланети, коли заряджені частинки її рідної зірки стикаються з магнітосферою планети Фото: Universe Today

Цю теорію астрофізики перевірили на Юпітері та з'ясувалося, що цей газовий гігант справді випускає багато радіовипромінювання. Але поки що таких сигналів від інших планет, які називають гарячими Юпітерами, отримано не було.

[ + – ] Цю теорію астрофізики перевірили на Юпітері та з'ясувалося, що цей газовий гігант справді випускає багато радіовипромінювання Фото: Universe Today

Тому розвиваючи свою теорію, учені створили комп'ютерне моделювання, щоб з'ясувати, яким буде потенційне радіовипромінювання від далекого газового гіганта за межами Сонячної системи.

Як планету-модель для своїх розрахунків учені вибрали екзопланету HD 189733 A b, яку відкрили ще в 2005 році. Ця планета дуже схожа на наш Юпітер й обертається навколо зірки HD 189733 A, помаранчевого карлика у сузір'ї Лисички. Насправді це подвійна зіркова система під назвою HD 189733, до якої входить червоний карлик HD 189733 B. Ця система знаходиться на відстані 63 світлових років від нас.

Учені створили модель взаємодії магнітного поля вихідної планети із зарядженими частинками своєї рідної зірки та з'ясували, яким саме буде отриманий радіосигнал від екзопланети. З'ясувалося, що радіовипромінювання змінюватиметься під час руху планети, проте воно міститиме багато точної інформації, яка може бути навіть точнішою, ніж під час пошуку транзитним методом.

[ + – ] Учені створили модель взаємодії магнітного поля вихідної планети із зарядженими частинками своєї рідної зірки та з'ясували, яким саме буде отриманий радіосигнал від екзопланети Фото: Universe Today

Але вчені дійшли висновку, що подібний радіосигнал буде досить слабким, щоб його вловили сучасні радіотелескопи. Це зможуть зробити тільки більш модернізовані або абсолютно нові майбутні обсерваторії. Астрофізики вважають, що виявити екзопланету так буде нескладно і радіовипромінювання надасть інформацію про орбітальний період планети, а також про її внутрішній склад.

Повертаючись до зіркової системи HD 189733, 10 років тому космічний телескоп Габбл зафіксував появу на зірці HD 189733 A спалаху неймовірної потужності. Унаслідок верхні шари атмосфери планети HD 189733 A b нагрілися до температури тисячі градусів Цельсія і почали відлітати в космос. Учені тоді вважали, що атмосфера планети втрачала свою речовину зі швидкістю 1000 тонн на секунду.

[ + – ] 10 років тому космічний телескоп Габбл зафіксував появу на зірці HD 189733 A спалаху неймовірної потужності. Унаслідок верхні шари атмосфери планети HD 189733 A b нагрілися до температури тисячі градусів Цельсія і почали відлітати в космос. Ілюстрація Фото: wikipedia

Фокус уже писав, що астрономам вдалося виявити планету, яка знаходиться на відстані 395 світлових років від нас. Її особливість полягає в тому, що вона продовжує процес формування з протопланетного диска навколо своєї зірки та їй лише 1,5 млн років.

Також Фокус писав про відкриття схожої на Землю планети Ross 508b, яка знаходиться на відстані 36 світлових років від нас. Вона більша за нашу планету в 4 рази і рік на цій планеті триває лише 11 днів.