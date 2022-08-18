Помогла "сгоревшая" планета. Ученые придумали новый способ поиска инопланетных миров

Новый метод позволит искать экзопланеты за пределами Солнечной системы с помощью радиотелескопов.

Группа американских астрофизиков недавно представила свое новое исследование, в рамках которого они предложили новый метод обнаружения планет в Млечном Пути. Он основан на радиоизлучении, а значит экзопланеты можно будет искать с помощью радиотелескопов, сообщает ScienceAlert.

На сегодня астрономы подтвердили существование более 5 тысяч планет за пределами Солнечной системы. Большую часть этих экзопланет ученые открыли с помощью транзитного метода. Этот способ обнаружения состоит в том, что планету можно найти с помощью изменения светимости звезды, вокруг которой она вращается. Планета проходит рядом со звездой, закрывает часть ее света, и астрономы таким образом находят новый планетный объект. Но если планета не находится в момент поиска между звездой и телескопом, то ее найти невозможно с помощью транзитного способа обнаружения.

В рамках нового исследования ученые предложили искать экзопланеты с помощью радиотелескопов используя радиоизлучение планет. Но планеты, в отличие от звезд, не выпускают большое количество радиоизлучения. Но ученые считают, что большие газовые гиганты, размером с Юпитер, могут выпускать достаточное количество радиоизлучения, чтобы их можно было обнаружить с помощью нового метода. Это излучение исходит от магнитного поля экзопланеты, когда заряженные частицы ее родной звезды сталкиваются с магнитосферой планеты.

[ + – ] Ученые считают, что большие газовые гиганты, размером с Юпитер, могут выпускать достаточное количество радиоизлучения, чтобы их можно было обнаружить. Это излучение исходит от магнитного поля экзопланеты, когда заряженные частицы ее родной звезды сталкиваются с магнитосферой планеты Фото: Universe Today

Эту теорию астрофизики проверили на Юпитере и оказалось, что этот газовый гигант действительно выпускает много радиоизлучения. Но пока что таких же сигналов от других планет, которые называют горячими Юпитерами, получено не было.

[ + – ] Эту теорию астрофизики проверили на Юпитере и оказалось, что этот газовый гигант действительно выпускает много радиоизлучения Фото: Universe Today

Поэтому развивая свою теорию, ученые создали компьютерное моделирование, чтобы выяснить каким будет потенциальное радиоизлучение от далекого газового гиганта за пределами Солнечной системы.

В качестве планеты-модели для своих расчетов ученые выбрали экзопланету HD 189733 A b, которую открыли еще в 2005 году. Эта планета очень похожа на наш Юпитер и вращается вокруг звезды HD 189733 A, оранжевого карлика в созвездии Лисички. На самом деле это двойная звездная система под названием HD 189733, в которую входит красный карлик HD 189733 B. Эта система находится на расстоянии в 63 световых года от нас.

Ученые создали модель взаимодействия магнитного поля исходной планеты с заряженными частицами своей родной звезды и выяснили, каким именно будет полученный радиосигнал от экзопланеты. Оказалось, что радиоизлучение будет меняться во время движения планеты, но тем не менее оно будет содержать много точной информации, которая может быть даже точнее, чем при поиске транзитным методом.

[ + – ] Ученые создали модель взаимодействия магнитного поля исходной планеты с заряженными частицами своей родной звезды и выяснили, каким именно будет полученный радиосигнал от экзопланеты Фото: Universe Today

Но ученые пришли к выводу, что подобный радиосигнал будет достаточно слабым, чтобы его уловили современные радиотелескопы. Это смогут сделать только более модернизированные или же абсолютно новые будущие обсерватории. Астрофизики считают, что обнаружить экзопланету таким образом будет несложно и радиоизлучение предоставит информацию об орбитальном периоде планеты, а также о ее внутреннем составе.

Возвращаясь к звездной системе HD 189733, то 10 лет назад космический телескоп Хаббл зафиксировал появление на звезде HD 189733 A вспышки невероятной мощности. В результате верхние слои атмосферы планеты HD 189733 A b нагрелись до температуры в тысячи градусов Цельсия и начали улетать в космос. Ученые тогда посчитали, что атмосфера планеты теряла свое вещество со скоростью в 1000 тонн в секунду.

[ + – ] 10 лет назад космический телескоп Хаббл зафиксировал появление на звезде HD 189733 A вспышки невероятной мощности. В результате верхние слои атмосферы планеты HD 189733 A b нагрелись до температуры в тысячи градусов Цельсия и начали улетать в космос. Иллюстрация Фото: wikipedia

Фокус уже писал, что астрономам удалось обнаружить планету, которая находится на расстоянии в 395 световых лет от нас. Ее особенность состоит в том, что она продолжает процесс формирования из протопланетного диска вокруг своей звезды и ей всего 1,5 млн лет.

Также Фокус писал об открытии похожей на Землю планеты Ross 508b, которая находится на расстоянии в 36 световых лет от нас. Она больше от нашей планеты в 4 раза и год на этой планете длится всего 11 дней.