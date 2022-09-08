Чому на Місяць не можна літати щодня, а лише у стартове вікно: все дуже просто

Стартове вікно для запуску космічної ракети має вирішальне значення для успіху всієї місії.

Найголовнішою подією в освоєнні космосу минулого тижня був очікуваний старт ракети-носія Space Launch System, яка мала відправити космічний корабель на орбіту Місяця. Але через технічні проблеми, запуск перенесли до відкриття нового стартового вікна. Так що таке стартове вікно і чому ракета не може полетіти на Місяць в будь-який, час пояснює видання The Conversation.

Місія Artemis 1, під час якої космічний корабель Orion має здійснити кілька обертань навколо Місяця, було перенесено на жовтень 2022 року. У NASA заявили, що в цей період варто чекати нового стартового вікна для успішного запуску ракети-носія.

Стартове вікно — це проміжок часу, коли космічна ракета може досягти своєї цілі, в цьому випадку направити космічний корабель до Місяця. У цей період Місяць повинен знаходитися максимально близько до Землі, а значить ракета зможе вирушити в потрібне місце в потрібний час.

[ + – ] Місія Artemis 1, під час якої космічний корабель Orion має здійснити кілька обертань навколо Місяця, було перенесено на жовтень 2022 року. У NASA заявили, що в цей період варто чекати нового стартового вікна для успішного запуску ракети-носія Фото: wikipedia

Саме тому після невдалого запуску 3 вересня наступне стартове вікно "відкриється" лише через місяць, адже Місяць наближається до Землі максимально близько кожні приблизно 28 днів. Оскільки більшість траєкторії польоту космічного корабля залежить від Землі і Місяця, тому потрібно розрахувати точно час, щоб той самий Orion облетів Місяць, а чи не врізався в нього. Тому вченим потрібно точно розрахувати правильне розташування Землі, Місяця, траєкторії польоту ракети та самого космічного корабля у певний період.

Схожа історія була й із запуском космічного телескопа Вебба, який вирушив до космосу 25 грудня минулого року. Тоді фахівці NASA вибрали стартове вікно так, щоб космічний телескоп не врізався в Місяць, а досяг місця призначення за півтора мільйона кілометрів від нас.

Важливо знати, що в NASA перенесення запуску космічної ракети, як це сталося з ракетою Space Launch System, не називають "скасуванням", а цьому є позначення "місія очищена". Це позначення сягає початку космічної ери, коли дані про запуск ракети писали вручну на дошці крейдою, і якщо її переносили, то все написане стиралося.

[ + – ] Важливо знати, що в NASA перенесення запуску космічної ракети, як це сталося з ракетою Space Launch System, не називають "скасуванням", а цьому є позначення "місія очищена" Фото: Скриншот

Також у NASA використовують позначення "місія скасована" лише тоді, коли такий космічний проєкт ніколи не реалізують. Наприклад, це стосується запуску космічного рентгенівського телескопа International X-ray Observatory, який планували ще у 2021 році, але роботи зупинили ще на етапі створення обсерваторії.

Також у NASA використовують термін "місія згорнута" або "відправлена на пенсію". Це стосується космічних проєктів, які тривали певний час, але потім їхню реалізацію припинили. Наприклад, це стосується програми "Аполлон".

Водночас термін "місія припинена" не означає закінчення основної космічної програми, а лише якщо один з учасників цього проєкту йде. Такий термін у NASA використовують, якщо Росія вийде із проєкту МКС, але сама станція продовжить роботу.

Фокус вже писав, що конкурент SpaceX компанія "Боїнг" не може відправити в космос астронавтів і це пов'язано з космічним кораблем Starliner.