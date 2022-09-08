Конкурент SpaceX компанія "Боїнг" не може відправити в космос астронавтів: у чому причина

Космічний корабель Starliner від компанії "Боїнг" не полетить з астронавтами в космос до 2023 року.

Приватні компанії США ведуть активну боротьбу за право доставляти на своїх космічних кораблях астронавтів NASA на МКС. Поки в лідерах опинилася компанія SpaceX, яка готує шостий політ на космічному кораблі Crew Dargon. Головний конкурент Ілона Маска в цих космічних перегонах компанія "Боїнг" за 3 роки провела лише 3 частково успішні запуски свого корабля Starliner і то без екіпажу. Тепер стало відомо, що перший політ з астронавтами на борту відбудеться не раніше за лютий 2023 року, пише Universe Today.

Низка невдач із запуском свого космічного корабля Starliner переслідує компанію "Боїнг" з моменту першого тестового запуску ще у 2019 році. Тоді корабель, який вивела в космос ракета Atlas 5, не зміг правильно розрахувати своє місце розташування в космосі і спалив більше палива, ніж йому виділили, щоб дістатися МКС. Інженери вирішили, що стався збій у програмному забезпеченні корабля, який, однак, не завадив успішному спуску Starliner на Землю.

[ + – ] Низка невдач із запуском свого космічного корабля Starliner переслідує компанію "Боїнг" з моменту першого тестового запуску ще у 2019 році Фото: Universe Today

Попри проблему в NASA тоді припустили, що цей космічний корабель зможе доставляти астронавтів на МКС у майбутньому. Також під час першого тестового польоту без екіпажу фахівці виявили проблему із руховою системою космічного корабля.

Всі проблеми усували довгих 3 роки, поки в травні 2022 Starliner нарешті зміг успішно долетіти до МКС і зістикуватися зі станцією. Але знову в корабля виникли проблеми, внаслідок яких з ладу вийшли два двигуни.

[ + – ] Попри проблему в NASA тоді припустили, що цей космічний корабель зможе доставляти астронавтів на МКС у майбутньому Фото: Universe Today

І перша та друга невдала спроба випробувати свій космічний корабель призвела до того, що компанія "Боїнг" поки програла космічні перегони компанії SpaceX. Перенесення дати запуску корабля Starliner з екіпажем на лютий 2023 може говорити про те, що в компанії "Боїнг" знають, як усунути всі технічні неполадки.

Видання Universe Today пише, що наперекір проблеми, NASA продовжує підтримку проєкту Starliner, сподіваючись, що цей космічний корабель складе конкуренцію Crew Dargon.

Але чи не з'являться у компанії "Боїнг" найближчим часом інші конкуренти, які запропонують успішніший продукт? Запитання залишається відкритим, пише Universe Today.

Що стосується NASA, то космічне агентство продовжує підготовку до першого польоту космічного корабля Orion на Місяць і цей запуск також відклали через технічні проблеми з ракетою-носієм, як писав Фокус.

Але NASA вже виділило понад 200 млн доларів на виробництво нових скафандрів для астронавтів, які висадяться на Місяці за кілька років, як уже писав Фокус.