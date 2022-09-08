Конкурент SpaceX компания "Боинг" не может отправить в космос астронавтов: в чем причина

Космический корабль Starliner от компании "Боинг" не полетит с астронавтами в космос до 2023 года.

Частные компании США ведут активную борьбу за право доставлять на своих космических кораблях астронавтов NASA на МКС. Пока что в лидерах оказалась компания SpaceX, которая готовит уже шестой полет на космическом корабле Crew Dargon. Главный конкурент Илона Маска в этой космической гонке компания "Боинг" за 3 года провела только 3 частично успешных запуска своего корабля Starliner и то без экипажа. Теперь же стало известно, что первый полет с астронавтами на борту состоится не раньше февраля 2023 года, пишет Universe Today.

Череда неудач с запуском своего космического корабля Starliner преследует компанию "Боинг" с момента первого тестового запуска еще в 2019 году. Тогда корабль, который вывела в космос ракета Atlas 5, не смог правильно рассчитать свое местоположение в космосе и сжег больше топлива, чем ему было выделено ему, чтобы добраться до МКС. Инженеры решили, что произошел сбой в программном обеспечении корабля, который тем не менее не помешал успешному спуску Starliner на Землю.

[ + – ] Череда неудач с запуском своего космического корабля Starliner преследует компанию "Боинг" с момента первого тестового запуска еще в 2019 году Фото: Universe Today

Несмотря на возникшую проблему в NASA тогда предположили, что этот космический корабль сможет доставлять астронавтов на МКС в будущем. Также во время первого тестового полета без экипажа специалисты выявили проблему с двигательной системой космического корабля.

Все проблемы устраняли долгих 3 года, пока в мае 2022 года Starliner наконец-то смог успешно долететь до МКС и состыковаться со станцией. Но снова у корабля возникли проблемы, в результате которых из строя вышли два двигателя.

[ + – ] Несмотря на возникшую проблему в NASA тогда предположили, что этот космический корабль сможет доставлять астронавтов на МКС в будущем Фото: Universe Today

И первая и вторая неудачная попытка испытать свой космический корабль привела к тому, что компания "Боинг" пока что проиграла космическую гонку компании SpaceX. Перенос даты запуска корабля Starliner с экипажем на февраль 2023 года может говорить о том, что в компании "Боинг" знают, как устранить все технические неполадки.

Издание Universe Today пишет, что несмотря на проблемы, NASA продолжает поддержку проекта Starliner, в надежде на то, что этот космический корабль составит конкуренцию Crew Dargon.

Но не появятся ли у компании "Боинг" в ближайшее время другие конкуренты, которые предложат более успешный продукт? Вопрос остается открытым, пишет Universe Today.

Что касается NASA, то космическое агентство продолжает подготовку к первому полету космического корабля Orion на Луну и этот запуск также был отложен из-за технических проблем с ракетой-носителем, как уже писал Фокус.

Но NASA уже выделило более 200 млн долларов на производство новых скафандров для астронавтов, которые высадятся на Луне через несколько лет, как уже писал Фокус.