Дорого-богато. Астронавты NASA будут носить скафандры за сотни миллионов долларов

Еще ни одного полета в рамках лунной программы NASA не состоялось, но космическое агентство уже знает, что будут носить первые в 21 веке люди на Луне.

NASA уже выбрало подрядчиков, которые будут заниматься производством скафандров для миссии Artemis 3. Это будет первая в 21 веке высадка астронавтов на Луну, которая должна состояться либо в 2025 или в 2026 году. Стоимость этой сделки составляет 228,5 млн долларов, пишет Space.

NASA выбрало в качестве производителя скафандров для первых покорителей Луны, которые ступят на ее поверхность в рамках миссии Artemis 3, частную компанию из Хьюстона, штат Техас, под названием Axiom Space.

Миссия Artemis 3 предусматривает высадку астронавтов на Южном полюсе Луны в 2025-м или же в 2026 годах. Точной даты пока нет, ведь NASA до сих пор не отправило в космос еще первую миссию под названием Artemis 1, хотя она и является беспилотной.

[ + – ] Миссия Artemis 3 предусматривает высадку астронавтов на Южном полюсе Луны в 2025-м или же в 2026 годах. Точной даты пока нет, ведь NASA до сих пор не отправило в космос еще первую миссию под названием Artemis 1, хотя она и является беспилотной Фото: NASA/JSC

Две попытки запуска ракеты Space Launch System 29 августа и 3 сентября не увенчались успехом и теперь NASA планирует этот запуск в октябре, хотя точных дат до сих пор нет. Подробнее об этом Фокус уже писал раньше.

Изначально в планах NASA было осуществить высадку астронавтов на Луне впервые с 1972 года в 2025 году. Но учитывая то, что лунная программа Artemis уже выбилась из графика, возможно это событие случится позже.

Тем не менее в NASA не теряют оптимизма и активно готовятся к пилотируемому полету на Луну. Ведь после этой высадки космическое агентство планирует регулярные полеты на спутник Земли до конца этого десятилетия с целью создания лунной базы и орбитальной станции возле Луны.

[ + – ] В NASA не теряют оптимизма и активно готовятся к пилотируемому полету на Луну. Ведь после этой высадки космическое агентство планирует регулярные полеты на спутник Земли до конца этого десятилетия с целью создания лунной базы и орбитальной станции возле Луны Фото: NBC News

"Эти скафандры будут использовать не только астронавты на Луне. Сама высадка на Луну – это первый шаг к покорению Марса. И эти скафандры будут использовать астронавты, возможно, и на Красной планете", — говорит Лара Кирни из NASA.

NASA заключило долгосрочный контракт с компанией Axiom Space и компанией Collins Aerospace на изготовление скафандров до 2034 года. На данном этапе производства новые космические костюмы будут использовать астронавты для полетов на Луну и на МКС.

Общая стоимость сделки составляет 3,5 млрд долларов, но эти деньги будут распределяться равномерно до 2034 года через выполнение отдельных заказов NASA. Первый заказ стоимостью в 228,5 млн долларов получила компания Axiom Space и он предназначен для изготовления скафандров для миссии Artemis 3.

Как уже писал Фокус, в России отложили до следующего года реализацию своей первой лунной миссии. Речь не идет о пилотируемом полете, а будет запущен только автономный космический аппарат для изучения спутника Земли.

Также Фокус писал о том, что в Китае состоялась презентация проекта лунной базы, которая получила название "Лавровое дерево". Согласно проекту, эта база будет размещена под поверхностью Луны.