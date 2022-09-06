Лавровое дерево. Китай заявил о строительстве подземной базы на Луне: что известно

Китайские ученые представили проект по строительству лунной базы в лавовых пещерах, что позволит астронавтам находиться там очень долго.

Ученые из Харбинского технологического института, Китай, представили проект первой китайской базы на Луне. Она должна быть построена к 2035 году и будет расположена в лавовых пещерах. Эти пещеры представят астронавтам естественную защиту от солнечного и космического излучения, а также спасут от экстремальных перепадов температур на Луне, пишет Express.

Подземные пещеры или лавовые трубки, которые можно встретить и на Земле, ученые обнаружили по всему спутнику нашей планеты. Эти подземные тоннели были созданы во время древних извержений вулканов на Луне. Пока внешняя часть лунной лавы остывала и затвердевала, остальная ее часть выливалась и оставляла после себя пустоты в виде туннелей. Эти подземные пещеры могут достигать нескольких километров в длину и десятков метров в ширину. По словам ученых, здесь достаточно места для оборудования лунной базы.

"Эти подземные тоннели является хорошей альтернативой для размещения базы не на Южном полюсе Луны, где как считается много водяного льда. Южный полюс может оказаться слишком переполненным из-за того, что многие страны захотят построить базу именно здесь. А с другой стороны добыча водяного льда может оказаться очень сложной задачей", — говорит Пан Венте из Харбинского технологического института.

[ + – ] Подземные пещеры или лавовые трубки, которые можно встретить и на Земле, ученые обнаружили по всему спутнику нашей планеты. Эти подземные тоннели были созданы во время древних извержений вулканов на Луне Фото: NASA

По словам Пана Венте, который обнародовал первоначальный проект китайской подземной лунной базы, она имеет название "Лавровое дерево" и все еще находится на ранней стадии проектирования.

Известно, что китайская база на Луне будет состоять из:

конструкции в форме пирамиды над поверхностью, которая будет служить точкой входа/выхода базы;

основного вертикального помещения, где будет находиться пункт управления базой и соединительные коридоры с другими частями подземной конструкции;

рабочих и жилых помещений, которые будут присоединены к основной части лунной базы.

[ + – ] По словам Пана Венте, который обнародовал первоначальный проект китайской подземной лунной базы, она имеет название "Лавровое дерево" и все еще находится на ранней стадии проектирования Фото: Express

По словам Пана Венте, все составляющие китайской базы можно будет очень легко развернуть на Луне. Для укрепления конструкции ученые предлагают использовать бетонирующую смесь, которая будет создана из лунного реголита с добавками, доставленными с Земли.

Китай за последние годы ускорил развитие своей космической программы, в том числе это касается исследования Луны. Эта страна может гордиться первым и пока что единственным космическим аппаратом, который приземлился на обратной стороне спутника Земли.

Также Китай планирует запуск космических аппаратов на Южный полюс Луны уже в ближайшие годы для изучения запасов водяного льда, из которого можно добыть воду. К 2030 году Китай планирует отправить на Луну первых астронавтов, а уже к 2035 году построить на Луне свою базу.

Главными конкурентами по освоению Луны для Китая являются США. Фокус уже писал о том, что пока NASA не смогло начать реализацию своей программы Artemis, но уже в октябре американцы могут стать на шаг ближе к высадке человека на спутник Земли через пару лет.

Также Фокус писал о том, что Южный полюс Луны является привлекательным местом как для Китая, так и для США, и из-за этого может начаться первый лунный конфликт.

Дело в том, что, как уже писал Фокус, Южный полюс Луны – это всего лишь начальная точка для последующей колонизации спутника Земли и отправная точка для начала борьбы за ресурсы Луны. А этих ресурсов на нашем спутнике очень много и их можно использовать, как в космосе, так и на Земле.