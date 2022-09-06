Лаврове дерево. Китай заявив про будівництво підземної бази на Місяці: що відомо

Китайські вчені представили проект будівництва місячної бази в лавових печерах, що дозволить астронавтам перебувати там дуже довго.

Учені з Харбінського технологічного інституту, що в Китаї, презентували проєкт першої китайської бази на Місяці. Вона має бути побудована до 2035 року та буде розташована в лавових печерах. Ці печери представлять астронавтам природний захист від сонячного та космічного випромінювання, а також урятують від екстремальних перепадів температур на Місяці, пише Express.

Підземні печери або лавові трубки, які можна зустріти на Землі, вчені виявили по всьому супутнику нашої планети. Ці підземні тунелі було створено під час давніх вивержень вулканів на Місяці. Поки зовнішня частина місячної лави остигала та тверділа, решта її частини виливалася та залишала по собі порожнечі у вигляді тунелів. Ці підземні печери можуть досягати кількох кілометрів завдовжки й десятків метрів завширшки. За словами вчених, тут достатньо місця для обладнання місячної бази.

"Ці підземні тунелі є гарною альтернативою для розміщення бази не на Південному полюсі Місяця, де, як вважається, багато водяного льоду. Південний полюс може виявитися надто переповненим через те, що багато країн захочуть побудувати базу саме тут. А з іншого боку, видобуток водяного льоду може виявитися дуже складним завданням", — каже Пан Венте з Харбінського технологічного інституту.

[ + – ] Підземні печери або лавові трубки, які можна зустріти на Землі, вчені виявили по всьому супутнику нашої планети. Ці підземні тунелі були створені під час давніх вивержень вулканів на Місяці. Фото: NASA

За словами Пана Венте, який оприлюднив початковий проєкт китайської підземної місячної бази, вона має назву "Лаврове дерево" й досі перебуває на ранній стадії проєктування.

Відомо, що китайська база на Місяці складатиметься з:

конструкції у формі піраміди над поверхнею, яка буде точкою входу/виходу бази;

основного вертикального приміщення, де розташовуватиметься пункт управління базою та сполучні коридори з іншими частинами підземної конструкції;

робочих і житлових приміщень, які будуть приєднані до основної частини місячної бази.

[ + – ] За словами Пана Венте, який оприлюднив початковий проєкт китайської підземної місячної бази, вона має назву "Лаврове дерево" та все ще перебуває на ранній стадії проєктування Фото: Express

За словами Пана Венте, всі складові китайської бази можна буде легко розгорнути на Місяці. Для зміцнення конструкції вчені пропонують використовувати бетонну суміш, яка буде створена з місячного реголіту з добавками, доставленими із Землі.

Китай за останні роки прискорив розвиток своєї космічної програми, зокрема це стосується дослідження Місяця. Ця країна може пишатися першим і поки що єдиним космічним апаратом, який приземлився на звороті супутника Землі.

Також Китай планує запуск космічних апаратів на Південний полюс Місяця вже найближчими роками для вивчення запасів водяного льоду, з якого можна видобути воду. До 2030 Китай планує відправити на Місяць перших астронавтів, а вже до 2035 побудувати на Місяці свою базу.

Головними конкурентами з освоєння Місяця для Китаю є США. Фокус уже писав про те, що поки що NASA не змогло розпочати реалізацію своєї програми Artemis, але вже в жовтні американці можуть стати на крок ближче до висадки людини на супутник Землі через пару років.

Також Фокус писав, що Південний полюс Місяця є привабливим місцем як для Китаю, так і для США, і через це може початися перший місячний конфлікт.

Справа в тому, що, як уже писав Фокус, Південний полюс Місяця — це лише початкова точка для подальшої колонізації супутника Землі та відправна точка для початку боротьби за ресурси Місяця. А цих ресурсів на нашому супутнику дуже багато, і їх можна використовувати як у космосі, так і на Землі.