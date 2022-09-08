Дорого-багато. Астронавти NASA носитимуть скафандри за сотні мільйонів доларів

Ще жодного польоту в межах місячної програми NASA не відбулося, але космічне агентство вже знає, що носитимуть перші у 21 столітті люди на Місяці.

NASA вже обрало підрядників, які займатимуться виробництвом скафандрів для місії Artemis 3. Це буде перша у 21 столітті висадка астронавтів на Місяць, яка має відбутися або у 2025 чи 2026 році. Вартість цієї угоди становить 228,5 млн. доларів, пише Space.

NASA обрало як виробник скафандрів для перших підкорювачів Місяця, які ступлять на її поверхню в рамках місії Artemis 3, приватну компанію з Х'юстона, штат Техас, під назвою Axiom Space.

Місія Artemis 3 передбачає висадку астронавтів на Південному полюсі Місяця у 2025-му або ж у 2026 роках. Точної дати поки що немає, адже NASA досі не відправило до космосу ще першу місію під назвою Artemis 1, хоча вона і є безпілотною.

[ + – ] Місія Artemis 3 передбачає висадку астронавтів на Південному полюсі Місяця 2025-го або 2026-го. Точної дати поки що немає, адже NASA досі не відправило в космос ще першу місію під назвою Artemis 1, хоча вона і є безпілотною. Фото: луна

Дві спроби запуску ракети Space Launch System 29 серпня і 3 вересня не мали успіху і тепер NASA планує цей запуск у жовтні, хоча точних дат досі немає. Докладніше про це Фокус уже писав раніше.

Спочатку в планах NASA було здійснити висадку астронавтів на Місяці вперше з 1972 2025 року. Але враховуючи те, що місячна програма Artemis вже вибилася з графіка, можливо, ця подія станеться пізніше.

Проте в NASA не втрачають оптимізму і активно готуються до пілотованого польоту на Місяць. Адже після цієї висадки космічне агентство планує регулярні польоти на супутник Землі до кінця цього десятиліття з метою створення місячної бази та орбітальної станції біля Місяця.

[ + – ] У NASA не втрачають оптимізму і активно готуються до пілотованого польоту на Місяць. Адже після цієї висадки космічне агентство планує регулярні польоти на супутник Землі до кінця цього десятиліття з метою створення місячної бази та орбітальної станції біля Місяця. Фото: NBC News

"Ці скафандри будуть використовувати не тільки астронавти на Місяці. Сама висадка на Місяць — це перший крок до підкорення Марса. І ці скафандри будуть використовувати астронавти, можливо, і на Червоній планеті", — говорить Лара Кірні з NASA.

NASA уклало довгостроковий контракт із компанією Axiom Space та компанією Collins Aerospace на виготовлення скафандрів до 2034 року. На даному етапі виробництва нові космічні костюми використовуватимуть астронавти для польотів на Місяць та на МКС.

Загальна вартість операції складає 3,5 млрд доларів, але ці гроші розподілятимуться рівномірно до 2034 року через виконання окремих замовлень NASA. Перше замовлення вартістю 228,5 млн доларів отримала компанія Axiom Space і він призначений для виготовлення скафандрів для місії Artemis 3.

Як уже писав Фокус, у Росії відклали до наступного року реалізацію своєї першої місячної місії. Не йдеться про пілотований політ, буде запущено лише автономний космічний апарат для вивчення супутника Землі.

Також Фокус писав про те, що у Китаї відбулася презентація проєкту місячної бази, яка отримала назву "Лаврове дерево". Згідно з проєктом, ця база буде розміщена під поверхнею Місяця.