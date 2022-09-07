Не змогли: "Роскосмос" переніс свою першу місію на Місяць на наступний рік

Запуск апарату "Луна-25" мав відбутися до кінця вересня. Однак прилад для м'якої посадки автоматичної станції визнали таким, що не відповідає вимогам технічного завдання.

"Роскосмос" переніс запуск апарату "Луна-25" на 2023 рік. Про це агенції ТАСС розповів голова російської космічної корпорації Юрій Борисов.

Як повідомляють журналісти, ще в липні джерело в ракетно-космічній галузі розповіло, що прилад, необхідний для м'якої посадки автоматичної станції (доплерівський вимірювач швидкості та дальності ДІСД-ЛР виробництва концерну "Вега" держкорпорації "Ростех"), визнали таким, що не відповідає вимогам технічного завдання за точністю. Саме тому першу російську місячну місію відклали на рік.

Що таке "Луна-25"

"Луна-25" має стати першим апаратом у сучасній Росії на Місяці. Мета космічного проєкту — відправлення автоматичного зонда для досліджень у районі південного полюса природного супутника Землі. Як очікується, модуль посадять біля кратера Богуславського.

Посадковий апарат досліджуватиме поверхню Місяця, зокрема кріогенним бурінням до глибини двох метрів. Своїм основним завданням російські вчені заявляють пошук води.

Заявлений активний термін роботи зонда на поверхні супутника — не менше одного земного року.

У травні Дмитро Рогозін, який на той момент очолював "Роскосмос", говорив, що відправка російської місії на Місяць має відбутися наприкінці вересня 2022 року. Пізніше у держкорпорації повідомили, що у підмосковному Науково-випробувальному центрі ракетно-космічної промисловості провели тепловакуумні випробування апарату "Луна-25".

Нагадаємо, голова російського космічного агентства Юрій Борисов сказав, що Міжнародна космічна станція стала небезпечною та непридатною для використання. Ця заява була зроблена на тлі того, що Росія готується покинути МКС і намагається створити свою космічну станцію.

Також ми писали про те, що "Роскосмос" зосередився на виробництві міжконтинентальних ракет. За словами Борисова, виконання військових замовлень стало для держкорпорації головним пріоритетом.