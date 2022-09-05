Росія назвала старіючу МКС небезпечним та зношеним космічним об'єктом

Глава "Роскосмосу" заявив, що 24-річна орбітальна станція перетворюється на купу сміття.

Міжнародна космічна станція стала небезпечною та непридатною для використання. Про це заявив голова російської космічної агенції Юрій Борисов. Ця заява була зроблена на тлі того, що Росія готується покинути МКС і намагається створити свою космічну станцію, пише Futurism.

За словами Юрія Борисова, МКС вже перевищила всі гарантійні терміни експлуатації і на станції починає виходити з ладу обладнання та з'являються тріщини.

"МКС стає небезпечним місцем для астронавтів", — сказав Борисов.

[ + – ] За словами Юрія Борисова, МКС вже перевищила всі гарантійні терміни експлуатації і на станції починає виходити з ладу обладнання та з'являються тріщини. Фото: CNN

24-річна орбітальна станція досі залишається однією з небагатьох сфер співробітництва між США та РФ, незважаючи на те, що відносини між країнами різко погіршилися через вторгнення Росії в Україну. Велика кількість західних санкцій, які були накладені на РФ, прискорили процес виходу країни з проєкту співробітництва на МКС і тепер Росія готується побудувати свою космічну станцію колись після 2024 року. Фокус вже писав про те, що РФ вже представила проєкт своєї майбутньої орбітальної станції, але поки що точно не відомо, коли вона буде створена.

Як уже писав Фокус у Росії озвучили можливі дати, коли РФ залишить МКС і це може статися у 2025 році, або пізніше — у 2028 і навіть у 2030 році. Хоча на той час сама МКС вже точно буде виведена з ладу і відбудеться її спуск з орбіти, щоб вона затонула у водах Тихого океану.

[ + – ] 24-річна орбітальна станція досі залишається однією зі сфер співпраці між США та РФ, незважаючи на те, що відносини між країнами різко погіршилися через вторгнення Росії в Україну. Фото: NASA

За словами Юрія Борисова, нова російська космічна станція обертатиметься навколо Землі таким чином, що дозволить астронавтам проводити спостереження за значно більшою частиною території Росії та збирати нові дані про космічне випромінювання.

Наразі, за словами Борисова, Росія шукає "дружні країни", з якими можна було б співпрацювати на космічній станції РФ. Особливу увагу росіяни звертають на Китай, разом із яким РФ планує також досліджувати Місяць і далекий космос.

[ + – ] За словами Юрія Борисова, нова російська космічна станція обертатиметься навколо Землі таким чином, що дозволить астронавтам проводити спостереження за набагато більшою частиною території Росії та збирати нові дані про космічне випромінювання. Фото: Роскосмос

За словами Борисова, пошук нових союзників дослідженню космосу пов'язаний із західними санкціями, які зруйнували перспективи подальшої співпраці з цими країнами. Борисов звернув особливу увагу на рішення Європейської космічної агенції припинити співпрацю з РФ у межах проєкту "ЕкзоМарс". Фокус вже писав про те, що в цьому проєкті Європа хотіла скористатися російськими ракетою-носієм, спусковим апаратом і посадковою платформою для відправки на Марс марсохода Rosalind Franklin для пошуків позаземного життя.

За словами Борисова, це дуже неправильне рішення, адже на підготовку програми з російської сторони було витрачено багато зусиль і грошей.

"Втрутилася політика і що ми маємо? Так не має бути", — сказав глава "Роскосмосу".

Як пише видання Futurism, дуже складно співчувати російському космічному агентству, попередній глава якого погрожував Європі та США тим, що на їхню територію впаде МКС. Про ці погрози Дмитра Рогозіна Фокус уже писав. Також Futurism пише, що складно зрозуміти, чи можна довіряти Борисову, коли він говорить про те, що МКС небезпечна та зношена.