Видворили з місії. Європа остаточно відмовилася шукати життя на Марсі разом із Росією

РФ офіційно виключили зі спільної з ЄКА космічної програми "ЕкзоМарс".

Ще в березні 2022 року Європейське космічне агентство (ЄКА) заявило про те, що зупиняє співпрацю з Росією в межах програми "ЕкзоМарс". Це сталося через вторгнення РФ в Україну, але війна, що триває, і західні санкції проти Росії змусили керівництво ЄКА остаточно припинити будь-яку співпрацю з "Роскомосом" у плані вивчення Марса, повідомляє Space.

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Спільна програма ЄКА та "Роскосмосу" "ЕкзоМарс" із вивчення Марса розпочалася ще у 2016 році. Тоді до Червоної планети вирушили на борту російської ракети "Протон" орбітальний апарат TGO та посадковий апарат "Скіапареллі". У межах співпраці росіяни надали не лише свою ракету для запуску, а й виготовили два наукові прилади для апарату TGO. Останній досі літає на орбіті Марса, а от "Скіапареллі" розбився ще під час посадки.

Місія "ЕкзоМарс": етап №2

Другий етап співпраці в межах програми "ЕкзоМарс" включав запуск на ракеті "Протон" із космодрому Байконур в Казахстані російського спускного апарата й посадкової платформи "Козачок", а також британського марсохода Rosalind Franklin. Деякі прилади марсохода також створили росіяни. Відправлення всіх цих апаратів на Марс було заплановано на вересень 2022 року.

[ + – ] Другий етап співпраці в межах програми "ЕкзоМарс" включав запуск на ракеті "Протон" із космодрому Байконур в Казахстані російського спускного апарата й посадкової платформи "Козачок", а також британського марсохода Rosalind Franklin. Деякі прилади марсохода також створили росіяни. Відправлення всіх цих апаратів на Марс було заплановано на вересень 2022 року. Фото: Apophis

Як уже писав Фокус, ЄКА в березні цього року, після початку війни Росії проти України, призупинило роботу в межах програми "ЕкзоМарс". Тоді в Європейському космічному агентстві заявили, що, можливо, продовжать виконання програми разом із NASA. На таку заяву глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін відповів, що Росія і сама може реалізувати дослідницьку програму на Марсі. Також Фокус писав про те, що невдовзі деякі європейські вчені висловили побоювання, що місія ЄКА на Марс так ніколи і не відбудеться.

[ + – ] Російська ракета "Протон" мала доставити марсохід Rosalind Franklin на Марс Фото: wikipedia

Унікальний марсохід

Для ЄКА місія "ЕкзоМарс" є дуже важливою віхою в космічних дослідженнях. За допомогою марсоходу Rosalind Franklin учені хотіли розпочати свої пошуки ознак стародавнього життя на Марсі, як це вже роблять марсоходи NASA. Але європейський марсохід, на який було витрачено понад 1 млрд доларів, може шукати життя в глибших шарах поверхні Марсу. Його маніпулятори дозволяють проникнути на глибину до двох метрів, тоді як нинішні марсоходи врізаються в ґрунт лише на 5-6 см.

Але тепер голова ЄКА Йозеф Ашбахер вже офіційно заявив про те, що співпраця з РФ у межах марсіанської програми закінчена. Головна причина полягає у війні, що триває в Україні, і санкціях проти Росії. За словами Ашбахера, про подальші дії ЄКА щодо реалізації марсіанської програми він повідомить не раніше 20 липня.

Це рішення ЄКА має дуже серйозні наслідки для місії на Марс. Космічному агентству потрібно знайти нову ракету, нову посадкову платформу та новий апарат для відправлення свого марсохода на Червону планету.

[ + – ] Це рішення ЄКА має дуже серйозні наслідки для місії на Марс. Космічному агентству потрібно знайти нову ракету, нову посадкову платформу та новий апарат для відправлення свого марсохода на Червону планету Фото: NASA/JPL

Тому запуск не лише не відбудеться у вересні 2022 року, а й малоймовірно, що він відбудеться раніше 2028 року, кажуть у ЄКА. Не в останню чергу це пов'язано з тим, що Марс і Земля перебувають у необхідному положенні для міжпланетних польотів лише раз на 26 місяців.

Також Фокус писав про те, що "Роскосмос" звернув програму польотів на Місяць задля виконання військових завдань.