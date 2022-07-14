Выдворили из миссии. Европа окончательно отказалась искать жизнь на Марсе вместе с Россией

РФ официально исключили из совместной с ЕКА космической программы "ЭкзоМарс".

Еще в марте 2022 года Европейское космическое агентство (ЕКА) заявил о том, что приостанавливает сотрудничество с Россией в рамках программы "ЭкзоМарс". Это произошло из-за вторжения РФ в Украину, но продолжающаяся война и западные санкции против России вынудили руководство ЕКА окончательно прекратить любое сотрудничество с "Роскомосом" в плане изучения Марса, сообщает Space.

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Совместная программа ЕКА и "Роскосмоса" "ЭкзоМарс" по изучению Марса началась еще в 2016 году. Тогда к Красной планете отправились на борту российской ракеты "Протон" орбитальный аппарат TGO и посадочный аппарат "Скиапарелли". В рамках сотрудничества россияне предоставили не только свою ракету для запуска, но и изготовили два научных прибора для аппарата TGO. Последний до сих пор летает на орбите Марса, а вот "Скиапарелли" разбился еще во время посадки.

Миссия "ЭкзоМарс": этап №2

Второй этап сотрудничества в рамках программы "ЭкзоМарс" включал в себя запуск на ракете "Протон", c космодрома Байконур в Казахстане, российского спускаемого аппарата и посадочной платформы "Казачок", а также британского марсохода Rosalind Franklin. Некоторые приборы для марсохода также создали россияне. Отправка всех этих аппаратов на Марс была запланирована на сентябрь 2022 года.

[ + – ] Второй этап сотрудничества в рамках программы "ЭкзоМарс" включал в себя запуск на ракете "Протон", c космодрома Байконур в Казахстане, российского спускаемого аппарата и посадочной платформы "Казачок", а также британского марсохода Rosalind Franklin. Некоторые приборы для марсохода также создали россияне. Отправка всех этих аппаратов на Марс была запланирована на сентябрь 2022 года Фото: ESA

Как уже писал Фокус, ЕКА в марте этого года, после начала войны России против Украины, приостановило работу в рамках программы "ЭкзоМарс". Тогда в Европейском космическом агентстве заявили, что, возможно, продолжат выполнение программы вместе с NASA. На подобное заявление глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил, что Россия и сама может реализовать исследовательскую программу на Марсе. Также Фокус писал о том, что вскоре некоторые европейские ученые высказали опасения, что миссия ЕКА на Марс так никогда и не состоится.

[ + – ] Российская ракета "Протон" должна была доставить марсоход Rosalind Franklin на Марс Фото: wikipedia

Уникальный марсоход

Для ЕКА миссия "ЭкзоМарс" является очень важной вехой в космических исследованиях. С помощью марсохода Rosalind Franklin ученые хотели начать свои поиски признаков древней жизни на Марсе, как это уже делают марсоходы NASA. Но европейский марсоход, на который было потрачено более 1 млрд долларов, может искать жизнь в более глубоких слоях поверхности Марса. Его манипуляторы позволяют проникнуть на глубину до двух метров, тогда как нынешние марсоходы врезаются в грунт всего на 5-6 см.

Но теперь глава ЕКА Йозеф Ашбахер уже официально заявил о том, что сотрудничество с РФ в рамках марсианской программы закончено. Главная причина состоит в продолжающейся войне в Украине и санкциях против России. По словам Ашбахера, о дальнейших действиях ЕКА по реализации марсианской программы он сообщит не раньше 20 июля.

Данное решение ЕКА имеет очень серьезные последствия для миссии на Марс. Космическому агентству нужно найти новую ракету, новую посадочную платформу и новый спускаемый аппарат для отправки своего марсохода на Красную планету.

[ + – ] Данное решение ЕКА имеет очень серьезные последствия для миссии на Марс. Космическому агентству нужно найти новую ракету, новую посадочную платформу и новый спускаемый аппарат для отправки своего марсохода на Красную планету Фото: NASA/JPL

Поэтому запуск не только не произойдет в сентябре 2022 года, но и маловероятно, что он состоятся раньше 2028 года, говорят в ЕКА. Не в последнюю очередь это связано с тем, что Марс и Земля располагаются нужным образом для межпланетных полетов только раз в 26 месяцев.

Также Фокус писал о том, что "Роскосмос" свернул программу полетов на Луну ради выполнения военных задач.