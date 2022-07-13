"Роскосмос" згорнув програму польотів на Місяць задля виконання військових завдань

Керівництво корпорації констатує, що зараз не до науки.

Виконавчий директор з науки російської держкорпорації "Роскосмос" Олександр Блошенко заявив "Інтерфаксу" про те, що програму пілотованих польотів на Місяць вирішили згорнути, оскільки під час війни були потрібні інші проєкти корпорації.

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"Поки вправо зрушило питання із надважком, як і місячна програма, — сказав Блошенко. — Ми розставляємо пріоритети в бік нагальніших речей: дистанційне зондування Землі, зв'язок, те, що потрібно всім — і цивільним, і військовим. Тому науковий космос посунувся".

Блошенко запевнив, що "Роскосмос" продовжує працювати над створенням ракети-носія "Союз-5", яка є складовою надважкої ракети. Проте проєкт надважкої ракети "Єнісей" поки не прийнятий.

[ + – ] Лише рік тому Володимир Путін схвалив російські місії на Місяць і на Марс, тепер "Роскосмосу" не до цього

Раніше глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявляв, що в умовах війни з Україною пілотована місія на Місяць втратила актуальність, тому корпорація зосередиться "на питаннях забезпечення безпеки". На початку 2021 року він стверджував, що протягом кількох місяців представлять нову концепцію надважкої місячної ракети "Єнісей". У квітні цього року російський президент Володимир Путін повідомив, що до 2035 року стануть можливі перші пуски "Єнісею" з космодрому "Восточний".

Як "Роскосмос" вирішив відмовитися від міжнародного співробітництва

У березні після оголошення Заходом антиросійських санкцій "Роскосмос" заявив про те, що більше не має наміру співпрацювати із закордонними партнерами для проведення наукових досліджень на борту Міжнародної космічної станції. Дмитро Рогозін наголосив, що без участі Росії кероване сходження з орбіти МКС неможливе, тому станція може звалитися над США.

Річ у тому, що пристиковані до станції російські кораблі "Прогрес" іноді включають свої двигуни, щоби підтримувати МКС на висоті приблизно 400 км над Землею. Рогозін також зазначив, що РФ більше не постачатиме двигуни RD-181 для ракети Antares, використовувану NASA для транспортування вантажів і поставок на станцію.

Проте демарш росіян нікого не злякав. Глава SpaceX Ілон Маск у відповідь на погрози Рогозіна опублікував у Twitter логотип своєї компанії, натякнувши на те, як можна впоратися із проблемою.

У липні в NASA заявили, що знайшли вихід із ситуації: орбітальну станцію зможе врятувати від неконтрольованого сходження з орбіти американський вантажний космічний корабель Cygnus від компанії Northrup Grumman.