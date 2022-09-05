Россия назвала стареющую МКС опасным и изношенным космическим объектом

Глава "Роскосмоса" заявил, что 24-летняя орбитальная станция превращается в груду мусора.

Международная космическая станция стала опасной и непригодной для использования. Об этом заявил глава российского космического агентства Юрий Борисов. Это заявление было сделано на фоне того, что Россия готовится покинуть МКС и пытается создать свою космическую станцию, пишет Futurism.

По словам Юрия Борисова, МКС уже превысила все гарантийные сроки эксплуатации и на станции начинает выходить из строя оборудование и появляются трещины.

"МКС становится опасным местом для астронавтов", — сказал Борисов.

[ + – ] По словам Юрия Борисова, МКС уже превысила все гарантийные сроки эксплуатации и на станции начинает выходить из строя оборудование и появляются трещины Фото: CNN

24-летняя орбитальная станция до сих пор остается одной из немногих областей сотрудничества между США и РФ, несмотря на то, что отношения между странами резко ухудшились из-за вторжения России в Украину. Большое количество западных санкций, которые были наложены на РФ ускорили процесс выхода страны из проекта сотрудничества на МКС и теперь Россия готовится построить свою космическую станцию когда-то после 2024 года. Фокус уже писал о том, что РФ уже представила проект своей будущей орбитальной станции, но пока точно не известно, когда она будет создана.

Как уже писал Фокус в России озвучили предполагаемые даты, когда РФ покинет МКС и это может произойти в 2025 году, или позже – в 2028 и даже в 2030 году. Хотя к этому времени сама МКС уже точно будет выведена из строя и произойдет ее спуск с орбиты, чтобы она затонула в водах Тихого океана.

[ + – ] 24-летняя орбитальная станция до сих пор остается одной из областей сотрудничества между США и РФ, несмотря на то, что отношения между странами резко ухудшились из-за вторжения России в Украину Фото: NASA

По словам Юрия Борисова, новая российская космическая станция будет вращаться вокруг Земли таким образом, что позволит астронавтам проводить наблюдения за гораздо большей частью территории России и собирать новые данные о космическом излучении.

Сейчас, по словам Борисова, Россия ищет "дружественные страны", с которыми можно было бы сотрудничать на космической станции РФ. Особое внимание россияне обращают на Китай, вместе с которым РФ планирует также исследовать Луну и дальний космос.

[ + – ] По словам Юрия Борисова, новая российская космическая станция будет вращаться вокруг Земли таким образом, что позволит астронавтам проводить наблюдения за гораздо большей частью территории России и собирать новые данные о космическом излучении Фото: Роскосмос

По словам Борисова, поиск новых союзников исследовании космоса связан с западными санкциями, которые разрушили перспективы дальнейшего сотрудничества с этими странами. Борисов обратил особое внимание на решение Европейского космического агентства прекратить сотрудничество с РФ в рамках проекта "ЭкзоМарс". Фокус уже писал о том, что в этом проекте Европа хотела воспользоваться российскими ракетой-носителем, спускаемым аппаратом и посадочной платформой для отправки на Марс марсохода Rosalind Franklin для поисков внеземной жизни.

По словам Борисова это очень неправильное решение, ведь на подготовку программы с российской стороны было потрачено много усилий и денег.

"Вмешалась политика и что мы имеем? Так не должно быть", — сказал глава "Роскосмоса".

Как пишет издание Futurism, очень сложно сочувствовать российскому космическому агентству, предыдущий глава которого угрожал разнести Европе и США тем, что на их территорию упадет МКС. Об этих угрозах Дмитрия Рогозина Фокус уже писал. Также Futurism пишет, что сложно понять, можно ли доверять Борисову, когда он говорит о том, что МКС опасна и изношена.