Россия представила модель предполагаемой космической станции после выхода из МКС (фото)

По информации "Роскосмоса", проект новой космической станции будет реализован в два этапа. Суммарный гермообъемом станции составит 228 куб. метров, что позволит вместить экипаж до четырех человек.

Российское космическое агентство "Роскосмос" представило физическую модель планируемой космической станции российского производства. Это свидетельствует о том, что Москва имеет серьезные намерения отказаться от Международной космической станции (МКС) и действовать самостоятельно, сообщает издание The Guardian.

Впервые макет новой орбитальной станции "Роскосмос" представил в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2022" под Москвой. Эскизный проект разрабатывает ракетно-космическая корпорация "Энергия", являющаяся частью госкорпорации.

В "Роскосмосе" заявили, что проект новой станции будет реализован в два этапа. И хотя даты реализации проекта не уточнили, известно, что Россия покинет МКС после 2024 года. На первом этапе начнет работу четырехмодульная космическая станция. Она будет состоять из научно-энергетического, узлового, базового и шлюзового модуля.

"Это обеспечит экипаж из двух человек суммарным гермообъемом 228 куб. метров, в том числе до 19 куб. метров для размещения научного оборудования", — рассказали в корпорации.

Далее станция будет дополнена еще двумя модулями — целевым и производственным, а также платформой для обслуживания. За счет этого станция сможет принять экипаж до четырех человек, а ее гермообъем увеличится до 667 куб. метров, из них до 49 куб. метров для установки научной аппаратуры.

По задумке разработчиков, на космической станции не будет постоянного присутствия людей — она будет обслуживаться персоналом два раза в год в течение длительных периодов времени.

Также "Роскосмос" заявил, что станция предоставит российским космонавтам гораздо более широкий обзор для наблюдения за Землей, чем их нынешний сегмент. Однако по словам бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина новая станция, в случае необходимости, может быть использована в военных целях.

Ранее сообщалось, что РФ может выйти из проекта МКС до 2030 года в зависимости от технического состояния станции. Такую дату озвучил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев. В то же время глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию.

Юрий Борисов 15 августа заявил, что в приоритете госкорпорации находится серийное производство межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", "Ярс" и "Булава" с различным боевым оснащением.