Уход России из МКС: "Роскосмос" озвучил новые даты
Если раньше РФ обещала покинуть Международную космическую станцию через два года, то теперь "Роскосмос" хочет растянуть этот процесс на целые восемь лет.
Россия может выйти из проекта МКС или в 2025, или в 20228 годах. Также датой выхода РФ их проекта называют и 2030 год, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа ее технического состояния", — сказал Крикалев.
Такое заявление российский чиновник сделал выступая по видеосвязи на пресс-конференции в Хьюстоне.
Заметим, что ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов называл совершенно другие даты. Так, президенту РФ Владимиру Путину он сказал, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию.
Добавим, что в NASA не получали никаких официальных уведомлений, что РФ покинет станцию через 2 года. А во-вторых руководитель полета российского сегмента МКС заявил, что Россия не уйдет с МКС, пока не введет в эксплуатацию свою космическую станцию, а это произойдет точно не в 2024 году.
Как уже писал Фокус, после того, как Юрий Борисов заявил, что РФ уходит с МКС, глава SpaceX оригинально отреагировал на это сообщение, оставив комментарий в Twitter: "Счастливого пути".
Также Фокус писал, что согласно заявлению Роскосмоса, у россиян есть соглашение с NASA о совместных полетах астронавтов на орбитальную станцию.