Новый глава Роскосмоса сообщил, когда РФ окончательно покинет МКС

На встрече с Путиным Юрий Борисов сообщил, что Россия прекратит сотрудничество на Международной космической станции уже скоро.

Недавно назначенный главой российской корпорации "Роскосмос" бывший вице-премьер министр РФ Юрий Борисов встретился с президентом России Владимиром Путиным. На этой встрече новый руководитель "Роскосмоса" сообщил, что РФ покинет МКС после 2024 года, сообщают росСМИ.

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На встрече с Путиным Борисов заявил о том, что Россия выйдет из проекта МКС уже через пару лет, а также обозначил будущие планы космической отрасли РФ. По словам Борисова, Россия выполнит все обязательства, которые страна взяла на себя в рамках работы на МКС, но после 2024 года орбитальная станция останется работать без участия РФ.

Борисов также сообщил Путину, что к 2024 году Россия начнет строить свою космическую станцию и дальнейшие планы российской космической программы нацелены на исследование космоса их астронавтами.

[ + – ] Юрий Борисов Фото: Интерфакс

В то же время, как сообщает пресс-служба "Роскосмоса" в своем Telegram-канале, в течение 2022-2024 годов 3 российских астронавта полетят на МКС на космических кораблях Crew Dragon от SpaceX, а 3 американских астронавта доставит на орбиту российский космический корабль "Союз". Всего 6 полетов, по два в год, согласно соглашению с NASA, должны начаться уже в 2022 году и закончиться в 2024-м.

Фото: Telegram

В сентябре этого года американский астронавт Франциско Рубио полетит на МКС на космическом корабле россиян, а астронавт РФ Анна Кикина — на американском корабле. Также пока в планах полет на орбиту весной 2023 года на корабле "Союз" американки Лорел О'Хара, а на корабле Crew Dragon – россиянина Андрея Федяева.

Фокус уже писал о том, что Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса". Интересно, что, как и Юрий Борисов, до своего назначения в 2018 году, Рогозин также работал в правительстве РФ и также отвечал за оборонно-промышленный комплекс РФ.

[ + – ] Дмитрий Рогозин Фото: РБК

Дмитрий Рогозин после начала вторжения России в Украину и введения из-за того санкций против РФ, уже неоднократно пугал США и другие страны-партнеры по МКС, что станция без поддержки российской стороны не только не сможет работать, но и вообще упадет на Землю.

В NASA восприняли данные угрозы всерьез и начали искать пути смягчения последствий возможного выхода РФ из сотрудничества на орбите. Одним из таких вариантов, как уже писал Фокус, является использование американских грузовых космических кораблей для поддержания стабильной орбиты МКС. Пока что эту функцию выполняют корабли РФ.

О том, что Россия намерена уйти с МКС стало известно еще в мае этого года. Как уже писал Фокус, согласно заявлению Рогозина, решение уже принято и это является ответом на введенные против РФ санкции.

Несмотря на подобные заявления российской стороны, сотрудничество на МКС не прекратилось и в июне этого года РФ впервые с начала вторжения в Украину отправила к станции грузовой корабль с оборудованием и припасами, как уже писал Фокус.

Также напоминаем, что Китай собрал уже два модуля своей космической станции, которая может стать конкурентом МКС. Осталось отправить в космос третий модуль, а это произойдет уже осенью 2022 года, и станция "Тяньгун" будет полнофункциональным форпостом КНР в космосе.