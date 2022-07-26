Новий глава Роскосмосу повідомив, коли РФ остаточно залишить МКС

На зустрічі з Путіним Юрій Борисов повідомив, що Росія припинить співпрацю на Міжнародній космічній станції вже незабаром.

Нещодавно призначений головою російської корпорації "Роскосмос" колишній віцепрем'єр-міністр міністр РФ Юрій Борисов зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. На цій зустрічі новий керівник "Роскосмосу" повідомив, що РФ залишить МКС після 2024 року, повідомляють росЗМІ.

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На зустрічі з Путіним Борисов заявив про те, що Росія вийде з проєкту МКС вже за кілька років, а також окреслив майбутні плани космічної галузі РФ. За словами Борисова, Росія виконає всі зобов'язання, які країна взяла на себе в межах роботи на МКС, але після 2024 року орбітальна станція залишиться працювати без участі РФ.

Борисов також повідомив Путіну, що до 2024 року Росія почне будувати свою космічну станцію і подальші плани російської космічної програми спрямовані на дослідження космосу їхніми астронавтами.

[ + – ] Юрій Борисов Фото: Интерфакс

У той же час, як повідомляє пресслужба "Роскосмосу" у своєму Telegram-каналі, протягом 2022-2024 років 3 російські астронавти полетять на МКС на космічних кораблях Crew Dragon від SpaceX, а 3 американські астронавти доставить на орбіту російський космічний "Союз". Усього 6 польотів, по два на рік, згідно з угодою з NASA, мають розпочатися вже в 2022 році та закінчитися в 2024-му.

Фото: Telegram

У вересні цього року американський астронавт Франциско Рубіо полетить на МКС на космічному кораблі росіян, а астронавтка РФ Анна Кікіна на американському кораблі. Також поки що в планах політ на орбіту навесні 2023 року на кораблі "Союз" американки Лорел О'Хара, а на кораблі Crew Dragon — росіянина Андрія Федяєва.

Фокус уже писав про те, що Путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади глави "Роскосмосу". Цікаво, що, як і Юрій Борисов, до свого призначення у 2018 році, Рогозін також працював в уряді РФ та також відповідав за оборонно-промисловий комплекс РФ.

[ + – ] Дмитро Рогозін Фото: РБК

Дмитро Рогозін після початку вторгнення Росії в Україну та введення через те санкцій проти РФ, вже неодноразово лякав США й інші країни-партнери по МКС, що станція без підтримки російської сторони не тільки не зможе працювати, а й взагалі впаде на Землю.

У NASA сприйняли ці погрози всерйоз і почали шукати шляхи пом'якшення наслідків можливого виходу РФ зі співробітництва на орбіті. Одним із таких варіантів, як уже писав Фокус, є використання американських вантажних космічних кораблів для підтримки стабільної орбіти МКС. Поки що цю функцію виконують кораблі РФ.

Про те, що Росія має намір піти з МКС, стало відомо ще в травні цього року. Як уже писав Фокус, згідно із заявою Рогозіна, рішення вже ухвалене й це є відповіддю на введені проти РФ санкції.

Незважаючи на подібні заяви російської сторони, співпраця на МКС не припинилася і в червні цього року РФ вперше з початку вторгнення в Україну відправила до станції вантажний корабель з обладнанням і запасами, як уже писав Фокус.

Також нагадуємо, що Китай зібрав уже два модулі своєї космічної станції, яка може стати конкурентом МКС. Залишилося відправити в космос третій модуль, а це станеться вже восени 2022 року, і станція "Тяньгун" буде повнофункціональним форпостом КНР у космосі.